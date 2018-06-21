烏拉圭勇闖16強 中前場創造空間能力不足堪憂

蘇亞雷斯。 美聯社 台北時間6月20日23:00，由南美霹靂火烏拉圭迎戰中東強權沙烏地阿拉伯，雙方互有攻守，沙烏地阿拉伯也表現出強於第一場的狀態，但在第22分鐘沙烏地阿拉伯門將奧維斯(Al-Owais)在防守角球時出擊失誤，沒有將皮球在第一時間擊出危險地帶，而在旁邊的蘇亞雷斯(Luis Suarez)趁機撿了個便宜補射破網，拿下了全場的唯一比分，也完成了代表國家隊第一百場的破門，最終烏拉圭一比零小勝沙烏地阿拉伯，與地主國俄羅斯共同晉級十六強。

烏拉圭擺出了第一輪與埃及對戰同樣的442陣型，鋒線上依舊是蘇亞雷斯與卡巴尼(Cavani)的組合，後防線上右邊後衛換上了吉列爾莫.瓦雷拉(Guillermo Varela)，在中場則有兩個變動，左右兩邊路分別換上了33歲的卡洛斯.桑切斯(Carlos Sanchez)及32歲的克里斯蒂安.羅德里奎茲(Cristian Rodriguez)，前一場原先想利用兩名年輕的快速邊路取得突破效果，但效果不大，這一次換上則換上擅於防守的老將。

沙烏地阿拉伯與上一場一樣擺出451陣型，意圖以中場人數優勢掌握控球權，著重以地面打法試圖將球滲透進對方禁區。這一次在戰術上似乎奏效，沙烏地阿拉伯球員打出了幾次不錯的短傳配合，一度對烏拉圭造成威脅，若拚身體沙烏地阿拉伯人碰上烏拉圭人依舊吃虧。面對沙烏地阿拉伯的地面控球，烏拉圭中場只能選擇拚命奔跑，一步步的破壞沙烏地阿拉伯的攻勢，並著重以左邊路突破製造下底傳中的機會。已經31歲的左邊後衛卡薩雷斯(Caceres)在這場比賽不斷前壓及回防，既要助攻也要防守，可說是烏拉圭陣中表現最為出色的球員。但沙烏地阿拉伯也同樣看準這點，利用邊後衛前插留下的空擋伺機反擊，好在對於烏拉圭人而言，個人單兵防守從來不是弱項。

在第22分鐘蘇亞雷斯破門後，烏拉圭開始放慢節奏，並放棄中圈弧的持球權，意圖吸引沙烏地阿拉伯投入更多的進攻人員，並利用反擊再下一城，但烏拉圭的中場成員很難與前場的兩名前鋒型成配合，無法形成前鋒單獨面對門將的局面，就這樣僵持的局面持續到了下半場，沙烏地阿拉伯除了原先的短傳配合，也開始試著使用長傳想打對方身後，但面對高丁(Godin)與希梅內斯(Gimenez)的身高優勢，也很難奏效。第57分鐘，烏拉圭並不滿意場上的比分，換上托雷拉(Torreira)及拉克索爾特(Laxalt)，前者負責拚搶，後者更是加大力道從左邊路突破。此時沙烏地阿拉伯人看透了烏拉圭人的致命弱點，中前場的銜接不順暢，也慢慢將烏拉圭的中前場拒離給拉大，既然沒法突破你們的防守，我就慢慢耗光你們中場的體力，等耗得差不多了再找機會破門。65分鐘後沙烏地阿拉伯開始加強前進力道，烏拉圭的中後場也開始有跟不上人的情形出現。第77分鐘，沙烏地阿拉伯換上隊內第一射手薩赫拉維(Al-Sahlawi)想拚出最後的一線生機，但頑強的烏拉圭人就這樣以不太好看的場面將這一分守住直到比賽結束。

沙烏地阿拉伯一直以來都是亞洲強權，但在2006年後國家隊開始走入下坡，一段時間都沒有浮現在世人面前。再請來阿根廷人教練皮齊(Pizzi)後，不僅學了不少南美特有的地面短傳配合，同時國家也出資金讓球員到歐洲球隊去受訓，必須得跟現今最新的觀念及訓練法接軌。在23人大名單中只有兩人效力於歐洲球隊，不是沙烏地阿拉伯沒有好球員，實在是待在國內俱樂部領的薪水遠遠超出海外。如果沙烏地阿拉伯想再進一步提升自身實力，必需要走出去。

至於烏拉圭雖然已經確定晉級，但是弱點已經明顯的擺在那邊了。中前場的創造空間能力不足，無法給與前鋒更多支援，變成得靠他們自己去單打獨鬥。如果是四年前或許還有些效果，但如今卡巴尼與蘇亞雷斯都已經31歲，速度和暴發力早已下滑，雖然在各自所屬的俱樂部都能拿出漂亮的進球數，那也是因為有不少優秀的中場隊友在幫忙穿針引線。兩場比賽的兩顆進球，都不是靠運動戰所獲得，這樣之後會很吃虧。

第三場面對俄羅斯，烏拉圭人得盡快想出中場與前鋒連上線的辦法，不論烏拉圭最後是頭名或是第二，在16強都有很大的機會面對西班牙與葡萄牙，到那時面對傳控能力更強的雙牙，烏拉圭或許只有束手無策的份。