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視察高雄冷鏈工程 陳建仁：不怕某國不買就沒生意

中央社／ 高雄10日電
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。聯合報系記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁今天上午到高雄，視察前鎮漁港船員會館。聯合報系記者王勇超／攝影

行政院長陳建仁今天至高雄視察興達漁港水產加工及冷鏈物流中心工程、前鎮漁港船員會館等，陳建仁說，冷鏈系統工程完工後，台灣漁產品外銷會更好，「不用擔心某國不買就沒生意」。

陳建仁今早第一個行程先到興達漁港，視察水產加工及冷鏈物流中心興建工程。陳建仁致詞時說，很開心再次回到故鄉，小時候他常與父親到興達漁港拜訪朋友，尤其是到了捕撈旺季，因過去沒有冷凍技術，就要呼朋引伴一起分享漁獲。

陳建仁說，冷鏈系統對現代化漁業發展至關重要，相信冷鏈工程完工後會讓漁產品從生產、通路到消費者都更有保障，尤其是可以打開外銷市場，「不必再因為某國不買我們的漁產就擔心沒生意」。

陳建仁接著至前鎮區視察前鎮漁港船員會館，他走訪住宿空間、祈禱室、衛浴等公共空間，也與外籍漁工一起體驗籃球機。

陳建仁說，會館環境很好，遠洋漁船中外籍漁工扮演重要角色；他在擔任副總統時相當關注遠洋漁工人權，最近也接見外籍漁工代表，遠洋漁業要發展得好就要好好照顧漁工。遠洋漁船過去沒有網路，而現在台灣約有30%漁船有裝Wi-Fi，這可穩定船員心情。

「當我們把Wi-Fi當成像是空氣一樣自然的存在，我們不要忘記遠洋漁工在漁船上的需要。」陳建仁說，如果有好好照顧漁工，工作者就會好好工作，而遠洋漁業才能發展得好，也代表台灣人也疼惜外國人。

陳建仁結束前鎮漁港視察後，又驅車前往永安區視察「金牌農村社區」新港社區，陳建仁說，很感謝蘇家一家人願意分享、帶領社區發展越來越好，「如果大家都願意這麼做，台灣將會讓世界知道這塊小小的寶島是閃閃發亮的鑽石。」

陳建仁在7年前曾以副總統身分造訪新港社區，當時行程是拜訪社區長輩，碰巧也看到一群年輕人返鄉社區改造，陳建仁當時深受感動回到台北後也親自安排相關部會協助，新港社區在2021年成為台灣唯一的金牌農村，陳建仁今天說，「這真是對的投資」。

前鎮漁港 外籍漁工 陳建仁

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