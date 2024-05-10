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男子巴黎持刀攻擊1女！遭逮後竟在警局奪槍襲警 2名員警重傷

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國巴黎一名男子今天因涉嫌持美工刀攻擊一名女性遭到逮捕，隨後又在警局奪槍襲警，造成兩名員警受重傷。情境示意圖。圖／ingimage
法國巴黎一名男子今天因涉嫌持美工刀攻擊一名女性遭到逮捕，隨後又在警局奪槍襲警，造成兩名員警受重傷。情境示意圖。圖／ingimage

法國巴黎一名男子今天因涉嫌持美工刀攻擊一名女性遭到逮捕，隨後又在警局奪槍襲警，造成兩名員警受重傷。

法新社報導，一名了解案情的消息人士表示，這起事件發生於今天晚間將近10時30分（台灣時間10日清晨4時30分），地點在巴黎第13區，其中一名員警傷重有生命危險。巴黎檢察署後來向法新社證實這番說法。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）和檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）約於午夜抵達案發現場。

努涅斯向記者表示，在晚間10時左右，嫌犯持美工刀攻擊一名女子，行徑相當暴力。警方介入後逮捕嫌犯，將他押回警局。他被拘留期間突然搶奪武器，造成兩名員警受重傷送醫。努涅斯還說，嫌犯也在警方還擊之後受重傷。

努涅斯表示「我們非常擔心他們（兩名員警）的狀況」，並稱許警局人員的「勇氣與反應能力」，還說警方已著手調查釐清案情。

檢察署表示，嫌犯因胸口中彈送醫治療，但無生命危險，並說正在調查案發過程，以及確認嫌犯身分與這名受害女性的關係。

巴黎 警察

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