交朋友都在算計！四生肖城府深心機重…雞會挑撥、他踩別人屍體往上爬

城府深、心機重的人，平時往往隱藏得很好，內心卻有很多利益算計的考量。旺好運分享，以下4個生肖都是心機較重、利益導向交友，跟他們相處時可要多加注意！

心機重生肖：鼠

屬鼠的人看似老實，不過他們唯利是圖、有很強的功利心，在日常與工作都喜歡競爭，用良好的形象掩藏內心的城府。

心機重生肖：龍

屬龍的人為了成就、權力、往上爬，訂立目標就會想盡辦法達成，就算需要用到心機、打擊對手，勾心鬥角也不會輸。

心機重生肖：蛇

屬蛇的人做什麼事都是經過思考，善於隱藏自己意圖，心機用在有利的事物，只對自己有利用價值的人才會好。

心機重生肖：雞

屬雞的人會取悅別人以獲取利益，嘴上功夫了得，擅於挑撥、搬弄是非、嫁禍別人，甚至為了利益背叛朋友。

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