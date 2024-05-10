粉鳥林漁港計畫挨批「打帶跑」　宜縣府：符合農地農用

宜蘭東澳粉鳥林漁港是重要觀光景點，縣府推動漁港計畫，前年先在港內開闢有整補、停車功能的多功能廣場。該地目仍屬於林業用地，議員譏諷是「打帶跑」，農業處表示該地屬農用且且無償供公眾使用，符合農地農用辦法，也正在積極辦理土地變更。

粉鳥林漁港位於蘇澳鎮東澳灣內，既是優良漁港，也因為附近景色優美、沙灘適合水上遊憩活動，近年逐漸成為觀光勝地，卻也產生空間腹地不足等問題；縣府推動漁港計畫，2019年7月獲得行政院核定，將改建拍賣場、興建多功能廣場、多功能遊客服務設施等。

位於粉鳥林漁港入口右側高地的2塊地目預定作為多功能廣場，包含漁具整補場地、停車場、廁所等功能，土地原屬於林業保育署宜蘭分署，已撥給宜蘭縣政府漁業海洋所使用，縣府2022年6月開工，2023年7月完工，目前做為整補場所，尚未開放停車。

縣議員林麗今在議會質詢，該地目屬於林業用地，尚未完成變更地目程序，卻已經興建了非林業設施，就像棒球裡的「打帶跑」戰術，還沒變更成農業或商業用地就偷跑，縣府有帶頭違反區域計畫法之嫌，要求重新審視該地目現況是否合法。

農業處長李新泰表示，根據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第6條，該地只要是無償供公眾使用，且確屬農用，就可以被認定為農業用地，目前作為漁具整補場應無違規；已將地目變更申請提到國土計畫審議會，待變更完成再開放使用停車場等功能。