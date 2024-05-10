迎接5周年！虹夕諾雅 谷關 首度雙廚聯手打造紀念晚宴

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於6月30日迎來5周年紀念日，同時於6月30日至8月31日推出「彼時此刻・共舞」5周年系列活動，包含首兩日雙廚首度聯手的紀念晚宴，並且規劃了「彼時此刻．共舞」歷史照片展，以及「池畔涼夏時刻」等限定活動。

5周年活動的最大亮點之一，是兩大主廚聯手設計的「Pla-Nature」5周年紀念晚宴。虹夕諾雅品牌顧問料理長浜田統之（Hamada Noriyuki）與虹夕諾雅谷關料理長加川仁（Hitoshi Kagawa）、於6月30日及7月1日聯手設計為期兩天的5周年紀念晚宴，這也是虹夕諾雅品牌首次舉辦雙廚聯合晚宴。

此次的料理概念「Pla-Nature」，受到谷關的自然環境啟發，從食材選擇、呈現到器皿，都師法自然。晚宴包含9道料理，融會料理長浜田的法式料理功底，以及料理長加川的日式料理技法，讓旅客享用一場從土地到餐桌的自然饗宴。

亮點之二，是以大自然為主題的餐酒搭配。5周年紀念晚宴的餐前酒及佐餐飲品，由星野集團總部、具有日本侍酒師協會認定資格的高橋友紀客座設計。為了環扣「Pla-Nature」的料理概念，餐前酒的品飲地點將移到室外的水之庭園，香檳放置在新鮮花卉之中，旅客在品飲之際，不僅能嗅到淡雅的花香，還能享受著被蟲鳴鳥叫環繞的愜意氛圍。

用餐中的佐餐飲品選擇，不局限於西式的紅、白酒，也納入中式的陳年紹興酒或是日式的獺祭純米大吟釀等。此外，也為不喝酒的旅客設計以台灣茶為主題的無酒精佐餐飲，從冷萃茶到熱茶，將台灣茶的豐富內涵與料理的細膩層次相互襯托。旅客們也可依自身的喜好額外添購搭佐餐酒或無酒精佐餐飲。

亮點之三，是夏日的住房體驗。6月30日至9月30日推出5周年限定的館內活動，包括於館內的圖書閱覽室展開「彼時此刻．共舞」照片展，以谷關的時代變遷為主題，回顧虹夕諾雅谷關過去5年的變化，以及重溫過去50年谷關地區的沿革與風光歲月。另一場特別的「池畔涼夏時刻」，旅客可於傍晚時分，在池畔悠閒品飲，感受自然之美。同時可在西式涼亭製作獨一無二的水拓扇，透過浮水畫的水元素將夏季清涼感帶回家。

5周年紀念晚宴兩日限定，每位晚宴餐費7,276元，佐餐飲品2,438元。

相關資訊可查官網：https://hoshinoya.com/zhtw/。

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