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北市警局長與角頭吃魚翅 黃明昭指警察工作面向廣：有報備就合乎程序

中央社／ 台北10日電

警政署長黃明昭。本報資料照片
警政署長黃明昭。本報資料照片

北市警察局長張榮興被爆去年與擔任青山宮主委的黃姓角頭餐敘；張榮興昨天表示，當天受議員邀請出席公務餐會，巧遇黃姓主委。警政署長黃明昭今天說，警察工作面向很廣，隨時會接觸不同的人，只要有報備就是合乎程序。

TVBS新聞網報導，張榮興去年與「芳明館」黃姓角頭在台北市中山區知名魚翅餐廳晚宴，席間有台北市警界高層、台北市民政局長陳永德及無黨籍台北市議員陳政忠與會。

張榮興昨天接受聯訪時表示，當天受陳政忠邀請出席公務餐會，討論維護去年青山王祭的治安問題，不清楚陳政忠是否邀艋舺青山宮黃姓主委出席；餐敘期間與黃姓主委講不到10句話，都是議員在對話，這次是公務餐會巧遇黃姓主委，事後以書面向警政署核備。

內政部今天下午在警政署大禮堂舉辦「113年內政部模範公務人員表揚典禮」，黃明昭出席典禮前接受媒體訪問，被詢問張榮興遭爆與組頭餐敘，是否為警政署長人事案有關。

黃明昭表示，警察工作面向很廣，隨時會接觸不同的人，只要合乎程序，也就是說，警政署有頒定與特定對象接觸交往，只要有報備，就是合乎程序；至於是否和職位相關，「這個我不評論」，但還是把當前工作做好最重要。

媒體追問，張榮興遭爆料是否與88會館案有關，遭到挾怨報復。

黃明昭說，「我們不能評論這是什麼報復」，只要依照規定程序辦理，就可以。

北市 張榮興 黃明昭

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