桃園機場第三航廈分配出爐 華航、長榮、星宇4大航線進駐

桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用，國籍航空中華航空、長榮航空及星宇航空都有意進駐。交通部去年研議以航線分配，桃機公司今表示，去年底已完成協商航空及地勤進駐，決定以航線分配，並以國籍航空優先，由華航、長榮、星宇北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線進駐，預估每年乘載2000萬人次旅客。

桃園機場第三航廈使用分配一度喬不攏，各航空公司搶破頭進駐。桃機公司副總經理李俊德今指出，第三航廈分配經過5次討論，以國籍航空優先，各國籍航空協調後，去年8月完成航空及地勤進駐，由華航、長榮、星宇北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線，現為100%國籍航空。

李俊德指出，由於北美、東南亞轉機量越來越高，希望集中在一起，讓動線更順暢，目前包括貴賓室等空間也都協調完成。第三航廈北廊廳預計年底完工營運，整個航廈2027年完工啟用，預估每年可乘載2000萬人次。

他也說，過去規劃第一航廈每年客運量約1500萬人次、二航廈約2200萬人次，去年已快到容量。此外，疫後由於第一航廈主要的廉航、東北亞航線客運量暴增，第二航廈兩岸航線客運量大減，第一航廈客運量已超越第二航廈，目前已逐漸調整，包括阿聯酋航空、星宇航空的東南亞及美國線所屬航廈，讓航廈人流較為平均。