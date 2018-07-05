世足前8強歐洲逾半 足球至上塑造勁旅

中央社 布魯塞爾5日專電 2018-07-05 15:31 用LINE傳送

英格蘭隊。 美聯社

今年世界盃足球賽晉級8強中，歐洲占了5個國家，戰力強大主要是靠著足球至上文化、紮實的青訓制度及成為巨星球員的夢想驅動，讓他們自豪說「歐洲無弱旅」。

目前晉級世足賽8強包括法國 、比利時 、英格蘭 、瑞典、克羅埃西亞等5個歐洲國家，其它則是巴西 、烏拉圭及俄羅斯。

足球形式起源於中國的「蹴鞠」，但卻是英國人把現代足球發揚光大，19世紀中葉英國人在倫敦成立了世界第一個足球總會「英格蘭足球總會」，並制定了世界第一套較為統一的足球競賽規則。

隨後「英格蘭足球總會」舉辦英格蘭足總盃並獲得空前成功，使得蘇格蘭、西班牙、義大利和德國等歐洲國家和地區先後舉辦足球賽事。

歐洲人瘋足球，各國都有大量的足球場地，許多人從幼稚園開始跟小朋友一起踢足球，不愛足球恐被視為怪咖，週日跟著父親踢足球或看足球賽，足球至上不只是氛圍而是文化，再加上足球巨星身價驚人，加入球隊是許多男孩的志願；難怪義大利人說，小男孩的夢想是成為足球員，小女孩則幻想成為足球員的太太。

以今年法國隊的19歲超級新星姆巴佩（KylianMbappe）為例，對戰阿根廷時個人連進2球，協助法國以4 比3擊敗阿根廷晉級8強，他6歲時就被譽為足球神童，目前身價已經近2億歐元（約新台幣70億元），直逼葡萄牙的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。

而歐洲各個國家對於培訓青少年，都有著一套完整機制，青訓造就源源不絕的潛力新星，例如本屆比利時球員陣容被譽為「 黃金世代」，正是過去10年中央及地方政府大力支持廣設足球學院，並與大學合作，以科學方式訓練並向海外找出最好的人才造就的成果。

此外，歐洲足球大賽多，不斷拉住球迷的熱情，除義大利、英格蘭、西班牙、德國、法國等5大足球甲級聯賽外，還有歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League），這被譽為全世界最具影響力的球會級賽事，估計約有超過10億觀眾透過衛星觀看賽事。

世界優秀球員大部份在歐洲俱樂部踢球，除羅納度外，還包括阿根廷梅西（Lionel Messi）、巴西內馬爾（Neymar）等巨星，更提高了歐洲球員的水準。

放眼過去世界盃紀錄，巴西以5次冠軍居首，其次是4次的德國和義大利，為了捍衛「歐洲無弱旅」，難怪德國人在止於16強後說今年歐洲哪國奪冠都可以，「只要不是巴西」。