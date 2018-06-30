靠團隊戰烏拉圭 葡萄牙主帥：只靠C羅就完了

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-30 11:30 用LINE傳送

C羅。 美聯社 世足 16強賽明天凌晨2時上演葡萄牙對戰烏拉圭的戲碼，目前在射手榜上以4球排名第2名的葡萄牙當家球星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo），今天就被葡萄牙教練桑托斯（Fernando Santos）點名將是左右勝負的關鍵，不過他也強調， 如果葡萄牙僅靠C羅苦撐，球隊可能難逃輸球命運。

C羅在小組賽首戰對上西班牙就上演「帽子戲法」，加上第二場與摩洛哥 之戰也有進球紀錄，一度在射手榜上暫居領先，雖然最終遭到英格蘭的凱恩（Harry Kane）超車，但C羅的發揮與否也成為葡萄牙能否取勝的關鍵。

「葡萄牙擁有我心中當今世界最佳球員，我們肯定會依賴他，但烏拉圭也有像是蘇亞雷斯（Luis Suarez）、卡巴尼（Edison Cavani）這樣的球星，他們肯定也會這樣做。」葡萄牙主帥桑托斯在談到與烏拉圭之戰時說：「但如果我們讓C羅孤立無援，那肯定是要輸球的，畢竟這是兩支強權間的對抗，烏拉圭強大的關鍵在於團隊，而同樣的我們也有很不錯的團隊戰力。」

烏拉圭在小組賽3戰是一球未失，加上擁有執掌該隊兵符12年的總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）坐鎮，讓桑托斯直言對手是難以找到弱點的隊伍：「這肯定會是一場好比賽，因為兩隊都渴望贏球且會拿出所有武器應戰。」

烏拉圭主帥塔巴雷茲雖然認同桑托斯的C羅就是世界最好球員的說法，但他也強調烏拉圭將會傾全隊之力來封鎖C羅， 「我們不會只靠一名球員來對付他，而是要靠全體來制止他，以限制他可能對比賽造成的影響。」

而烏拉圭球星蘇亞雷斯則表示，球隊在歷經小組賽洗禮後狀態已經變得更好，「明天的比賽肯定會非常激勵人心，因為他們是歐洲冠軍，這讓我充滿動力，我也會做出相對應的準備。」