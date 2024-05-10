調查局銷燬全國獲案毒品證物 大麻再次超過海洛因

調查局今舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，調查局表示，今年全國破獲重量達2445公斤807.24公克的各類毒品，相較前年、去年，大麻銷燬量有增加趨勢。法務部長蔡清祥表示，目前國內大麻仍列為第二級毒品，國人勿輕易嘗試，執法機關會加強查緝，遏阻大麻氾濫。

調查局長王俊力表示，調查局及全國各查緝團隊更將持續強化毒品犯罪查緝，溯源斷根，禁絕毒害，維護國人健康與社會安定。

調查局收案保管的各類毒品重量統計，今年大麻銷燬總重量再次超過海洛因，此外，2022、2023年大麻類毒品入庫總重量，各超過2021年之2.62倍及2.2倍。

調查局從1993年起，依據獲案毒品處理流程管制作業要點規定，設置獲案毒品證物保管專庫，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物。

調查局今協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途戒，配合調查局北部地區機動工作站及督察處警衛組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。

調查局表示，此次負責全程戒護之調查局風險應變小組，使用新購配備加裝Aimpoint內紅點瞄準鏡的CZ P10C手槍及Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍，符合攻堅製毒工廠或詐騙機房等近戰任務需求。