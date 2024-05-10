聽新聞
test
0:00 / 0:00
調查局銷燬全國獲案毒品證物 大麻再次超過海洛因
調查局今舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，調查局表示，今年全國破獲重量達2445公斤807.24公克的各類毒品，相較前年、去年，大麻銷燬量有增加趨勢。法務部長蔡清祥表示，目前國內大麻仍列為第二級毒品，國人勿輕易嘗試，執法機關會加強查緝，遏阻大麻氾濫。
調查局長王俊力表示，調查局及全國各查緝團隊更將持續強化毒品犯罪查緝，溯源斷根，禁絕毒害，維護國人健康與社會安定。
調查局收案保管的各類毒品重量統計，今年大麻銷燬總重量再次超過海洛因，此外，2022、2023年大麻類毒品入庫總重量，各超過2021年之2.62倍及2.2倍。
調查局從1993年起，依據獲案毒品處理流程管制作業要點規定，設置獲案毒品證物保管專庫，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物。
調查局今協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途戒，配合調查局北部地區機動工作站及督察處警衛組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。
調查局表示，此次負責全程戒護之調查局風險應變小組，使用新購配備加裝Aimpoint內紅點瞄準鏡的CZ P10C手槍及Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍，符合攻堅製毒工廠或詐騙機房等近戰任務需求。
調查局今在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行毒品銷毀儀式，蔡清祥、王俊力、台北市政府環境保護局徐局長世勲、木柵垃圾焚化廠梁廠長金龍等人，到場見證與啟動銷燬程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言