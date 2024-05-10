新聞幕後／警政署長兩熱門人選 獲賴清德、陳其邁信任

新舊政府交接之際警界黑函滿天飛，被視為警政署長爭奪戰開打。警界傳出警政署長及部分高階警官，可能在新總統就任後展開調整，目前呼聲最高的人選，除警政署長黃明昭留任，台北市警察局長張榮興、高雄市警察局長林炎田，都有升任署長的可能。

張榮興過去在台南地區服務時，就與賴清德熟識，同時也是賴清德在警界中極為信任的警官，張榮興目前擔任台北市警察局長一職，距離署長大位只剩臨門一腳，外界認為以賴清德與張榮興的關係，署長遲早由張接任。

不過，高雄市警察局長林炎田，也被外面視為爭取署長大位的黑馬，林炎田與高雄市長陳其邁相處融洽，與綠營的關係也很好，儘管張榮興呼聲甚高，但林炎田在綠營大本營的高雄市，治安表現常受稱讚，爭取署長職務不是沒有機會。

至於黃明昭，過去曾被視為是前行政院長蘇貞昌的人馬，升任署長後，努力打詐及掃黑，依照往例，新政府上任後，若舊署長若表現不錯，會再留任一段時間，因此黃明昭也可能留任到年底或明年，屆時才有新署長的討論。

新任總統賴清德將在五二○上任，對於近日黑函頻傳，警界都知道是為了爭取署長大位，各種抹黑招數盡出。警界人士形容，張榮興行事風格，會抓重點、充分授權；林炎田則事無鉅細，希望將警察工作做到完善；黃明昭戮力從公，重大案件都能看到他的身影，不管是誰，都是相當優秀的警界人才，不應被黑函抹殺平時的努力。