議員推70年使用權住宅 陳其邁：構想好、通盤研議

高雄市議員郭建盟今天提出70年使用權的住宅政策，藉此弭平現行社宅只能住6年的限制。高雄市長陳其邁說，此構想非常好，3個月內做整體評估，全盤檢視此政策可行性。

郭建盟今天在市政總質詢上提出以70年使用權為主軸的「安居70」新住宅政策，郭建盟說，中央和地方政府都大力推動社宅，以較低的租金讓民眾租用，但期限只有6年，弱勢則可延長1次，「期滿後民眾一樣面臨買不起、租不起的問題。」

郭建盟指出，自己多年來持續請教中央住都中心、銀行等官方與民間機構，擬出「安居70」住宅政策。此政策具6大特色，包括70年使用權狀；蛋黃區3房市價4成；8成優貸月付只約1.4萬元；換屋政府原價折抵保證購回；使用者付費，政府0負擔，不債留子孫；不抵觸現有國家法令。

郭建盟說，「安居70」政策只要市府訂定自治條例，將市有地以3成權利金專案提供預計明年成立的高雄住都中心蓋安居宅，再依民法及法務部、金管會釋函，把不得於市場流通的70年使用權，以3成土地價款加營建成本，及2成自備款8成優惠貸款條件，售予無自用住宅市民。

郭建盟認為，社宅政策1兆預算全由中央負擔，依地方財政狀況，只要中央停撥預算，社宅興建就可能中斷。而安居宅的財政優勢是建物興建費用由使用者負擔，同時依法繳交地租與3成地上權權利金，不會債留子孫。政府只須持續編列建物維護經費，使安居宅70年仍可正常使用。

陳其邁回應，此構想非常好，市府可透過正式會議研究清楚，把政策通盤檢視，也看看有沒有什麼盲點，使用權住宅如果只能賣給政府，基本上可以攤平成本，使用權住宅使用的價格會往下走，好處就是租金不會上漲。

郭建盟強調，全國房價所得比為9.86倍已創新高，民眾購屋越來越難，租屋政策無法讓青年從租屋到購屋；而「安居70」能以4成市價、8成優惠貸款，協助青年取得安居宅70年使用權，讓年輕人可在租屋與購屋間有第3選項。