高CP值燒肉吃到飽有玄機！前員工曝店家小手段 沒注意反而虧大了

日本街頭有許多燒肉餐廳，有些店家還能以相當低廉的價格，就能夠享有吃到飽服務，高CP值吸引到許多饕客。不過這些店家為了防止客人吃回本，其實也有一些特殊招式。近來有一位前燒肉店員工，就在日本媒體「日刊SPA！」透露了這類店家的套路。

報導指出，有些燒肉店會在客人坐好後，就先送上幾盤小菜招待。其中的重點在於高麗菜，由於高麗菜是相對能獲得飽足感的蔬菜，因此客人在吃過之後，對肉量的需求就會減少。如果是不喜歡吃高麗菜，點了很多肉直到結帳離開，高麗菜卻動都沒動過的顧客，就會被店家特別注意到。

其次，有些人覺得光吃肉不過癮，總是想配點白飯，但畢竟胃的容量有限，為了多吃一點肉，也不想吃太多飯。然而，有時內場看到客人點了飯，卻會故意裝多一點，目的同樣在於讓客人容易有飽足感。為了防止這樣的狀況，報導建議客人要點飯，最好選擇「小碗」來點，比較不容易被動手腳。另外，這樣也比較能讓手裡的飯，一直維持在熱騰騰的狀態。

最後，有些燒肉店會提供價位較高，但也能吃到高級肉品的選項。不過報導提醒，或許一開始在決定哪個價位時，店家會提供菜單參照，然而一旦菜單收走，客人得自己按平板點餐時，上頭往往不會顯示哪些餐點是高價格的肉品。使得有些顧客雖然多花了錢，卻可能從頭到尾都沒點到任何高級品項，本來以為賺到了，沒想到其實吃到了不少暗虧。