文湖線軌道冒煙 急疏散乘客 北捷：疑似絕緣異常冒煙

台北捷運文湖線萬芳醫院站今天傍晚6點37分發生軌道冒出濃煙，相關工作人員立即前往處理，同時疏散乘客改搭下一班列車。北捷表示，目前狀況已排除，初步研判疑似為絕緣異常冒煙，至於詳細原因將於收班後詳查。

民眾在臉書上貼出搭乘文湖線的民眾遭疏散下車畫面，他也說，不久之後站務人員就拿滅火器出來，而乘客也被改到另一班捷運，然而才剛搭上列車後又不走。

北捷表示，傍晚6點37分文湖線行控中心監控並接獲萬芳社區站長回報，往展覽館方向出站約50公尺軌道有煙霧，行控中心立即安排站長前往現場處理，處理時間約4分30秒後恢復正常營運。

北捷說，發生煙霧原因初步疑似為絕緣異常冒煙。處理期間行控中心加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，並透過「台北捷運Go App」及公司網站加強宣導。