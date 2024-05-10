文湖線軌道冒煙 急疏散乘客 北捷：疑似絕緣異常冒煙
台北捷運文湖線萬芳醫院站今天傍晚6點37分發生軌道冒出濃煙，相關工作人員立即前往處理，同時疏散乘客改搭下一班列車。北捷表示，目前狀況已排除，初步研判疑似為絕緣異常冒煙，至於詳細原因將於收班後詳查。
民眾在臉書上貼出搭乘文湖線的民眾遭疏散下車畫面，他也說，不久之後站務人員就拿滅火器出來，而乘客也被改到另一班捷運，然而才剛搭上列車後又不走。
北捷表示，傍晚6點37分文湖線行控中心監控並接獲萬芳社區站長回報，往展覽館方向出站約50公尺軌道有煙霧，行控中心立即安排站長前往現場處理，處理時間約4分30秒後恢復正常營運。
北捷說，發生煙霧原因初步疑似為絕緣異常冒煙。處理期間行控中心加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，並透過「台北捷運Go App」及公司網站加強宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言