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如何評估女性是否有精神疾病？ 研究發現共通點

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現頭部運動幅度越小，受試者越有可能是精神病患。示意圖／ingimage
研究發現頭部運動幅度越小，受試者越有可能是精神病患。示意圖／ingimage

初次認識新對象，要怎麼分辨對方是否只是有些情緒地雷，還是可能有精神疾病呢？近期一項研究發現，女性頭部的運動方式，可能可以看出一些端倪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，新墨西哥大學的專家針對女性的非語言行為進行一項研究，想了解是否能藉由她們的肢體語言判斷對方是否有精神疾病。

研究團隊邀請213位女性囚犯擔任受試者，這些受試者年齡介於21歲到57歲，被關押在美國中級和最高安全級別的監獄。團隊使用自動檢測演算法發現，在談話時頭部完全靜止不動或運動幅度最小的女性，具有高度罹患精神疾病的傾向。

這項研究使用的是70年代心理學家羅伯特．黑爾（Robert D. Hare）發明的人格病態量表修訂版（Hare Psychopathy Checklist-Revised）。量表中有20項清單檢測受試者的反社會傾向，按1-40分評分，分數30分或以上便是精神病患者。研究人員將精神病特徵定義為人際功能障礙，像是操縱、病態謊言、冷酷無情、缺乏悔意、衝動、不負責任、犯罪傾向等。

這項研究與2021年一項研究相呼應，該研究是針對男性囚犯，一樣發現頭部運動範圍越小，越有可能是精神病患。

精神疾病

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