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45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場　

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣（約新台幣45元）即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦人員將相關圖檔上傳免費網路平台，導致民眾可隨意下載，全案日前簽結，2名曾下載圖檔的民眾也請回。

士檢調查，故宮2023年3月傳出名畫圖檔外洩案，民眾在電商網站「淘寶」上發現，可以10元人民幣購得「清明上河圖」、「快雪時晴帖」等數位圖檔，故宮獲悉後認為相關圖檔經加密列管，懷疑遭駭客入侵盜圖，不僅引起立委質詢關注，檢調也介入調查。

據悉，檢調透過IP追查圖檔上傳、下載者，發現2名民眾是直接在故宮網站上下載圖檔，整件事情根本就是故宮承辦人員誤將圖檔上傳官網下載區，不知情民眾才下載使用，並無駭客入侵情事。

下載圖檔的2名民眾到案也說，下載時並未使用任何破解程式，也未付費，只是直接到網站上下載圖片，士檢日前以他字案將全案簽結，證實圖檔外洩事件是烏龍一場。

故宮人員誤將名畫高階圖檔上傳免費下載區，鬧出駭客入侵烏龍。圖／取自故宮官網
故宮人員誤將名畫高階圖檔上傳免費下載區，鬧出駭客入侵烏龍。圖／取自故宮官網

下載 故宮 淘寶 駭客

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