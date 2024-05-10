45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場　

故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣（約新台幣45元）即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦人員將相關圖檔上傳免費網路平台，導致民眾可隨意下載，全案日前簽結，2名曾下載圖檔的民眾也請回。

士檢調查，故宮2023年3月傳出名畫圖檔外洩案，民眾在電商網站「淘寶」上發現，可以10元人民幣購得「清明上河圖」、「快雪時晴帖」等數位圖檔，故宮獲悉後認為相關圖檔經加密列管，懷疑遭駭客入侵盜圖，不僅引起立委質詢關注，檢調也介入調查。

據悉，檢調透過IP追查圖檔上傳、下載者，發現2名民眾是直接在故宮網站上下載圖檔，整件事情根本就是故宮承辦人員誤將圖檔上傳官網下載區，不知情民眾才下載使用，並無駭客入侵情事。