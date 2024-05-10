聽新聞
test
0:00 / 0:00
45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場
故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣（約新台幣45元）即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦人員將相關圖檔上傳免費網路平台，導致民眾可隨意下載，全案日前簽結，2名曾下載圖檔的民眾也請回。
士檢調查，故宮2023年3月傳出名畫圖檔外洩案，民眾在電商網站「淘寶」上發現，可以10元人民幣購得「清明上河圖」、「快雪時晴帖」等數位圖檔，故宮獲悉後認為相關圖檔經加密列管，懷疑遭駭客入侵盜圖，不僅引起立委質詢關注，檢調也介入調查。
據悉，檢調透過IP追查圖檔上傳、下載者，發現2名民眾是直接在故宮網站上下載圖檔，整件事情根本就是故宮承辦人員誤將圖檔上傳官網下載區，不知情民眾才下載使用，並無駭客入侵情事。
下載圖檔的2名民眾到案也說，下載時並未使用任何破解程式，也未付費，只是直接到網站上下載圖片，士檢日前以他字案將全案簽結，證實圖檔外洩事件是烏龍一場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言