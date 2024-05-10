林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

農業部林業署日前在活動中油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉縣衛生局派人關切並宣導，食藥署副署長林金富說，會糾正這樣的錯誤行為，不過如果是拿來當作「食材」販售，最高可依食安法開罰2億元。

農業部林業及自然保育署嘉義分署，4月27日舉辦「呷蟲王者」課程活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，帶領學員了解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，林業署嘉義分署副分署長李定忠說，活動初期規畫及行銷雖以荔枝椿象移除後入菜來發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

李定忠說，課程結束前由環教師示範油炸荔枝椿象的方法，並再次說明及提醒學員非法規規範內的昆蟲不能食用，學員也沒有吃油炸荔枝椿象，目前國內可食用昆蟲食材僅有蜂蛹、蟬蛹及一種特定螞蟻。

林金富表示，荔枝椿象屬於外來害蟲，食用安全性未經確認，國人也沒有食用的歷史經驗，在相關安全性未經確認前，呼籲民眾避免食用、以維護健康，食安法第15條規定，這類食品或食品添加物，「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，違者可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，產品沒入銷毀。

林金富說，會糾正這樣的宣導方式是錯誤的，也提醒農民，如果將荔枝椿象囤積公農業部收購沒問題，但不能拿來當作入菜的食材，否則會觸犯食安法第15條，會提醒農業單位，未來舉辦類似活動時，要留意相關規定。

農業單位過去曾推廣蝶豆花入菜，林金富指出，這同樣會有疑慮，不過後來給為推廣當作農藥染劑就沒問題，「但不能把整個蝶豆花吃下去」。