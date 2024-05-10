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台股挑戰歷史高點 法人：美公布CPI是重要指標

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。圖／ingimage
台股示意圖。圖／ingimage

台股今天震盪收高，終場重回20700點之上，挑戰歷史高點20883.69點又成市場焦點。法人認為，台積電4月營收創歷史次高能否帶動漲勢、美國公布CPI將成下週重要觀察指標。

加權指數收在20708.84點，勁揚148.07點，漲幅0.72%，成交金額新台幣4343.36億元；台股本週上漲378.52點，週線連3紅。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日漲跌決戰時點不在盤中，而是尾盤，代表市場信心不足，追價意願不高，這波反彈單日成交值都不到5000億元。

台積電今天公布4月營收2360.21億元，為歷史次高，僅次於去年10月創下最高紀錄2432.03億元；另外，台積電第1季配息提升至4元。

黃國偉認為，台積電營收確實是利多，由於台股距歷史高點20883.69點不遠，台股短線能否突破歷史高點，除留意15日截止申報的第1季財報之外，可觀察下週公布的美國消費者物價指數（CPI），以及14日舉行的鴻海法說會。

他說，美國CPI數據高低，將影響市場解讀美國聯準會（Fed）降息的機率，是短線影響股市多空重要指標。

三大法人今天同步買超，合計買超234.72億元，其中外資及陸資買超168.05億元、投信買超59.77億元、自營商買超6.90億元。

外資今天買超前10名方面，華航9萬2168張居冠，其次依序為陽明、開發金、長榮航、華南金、新光金、英業達、長榮、光寶科、國泰金。

台積電 美國聯準會

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