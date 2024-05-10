影／場外抗議聲浪大 苗栗大桃坪土石堆置場環評仍過關

苗栗縣造橋鄉大桃坪地區有業者申設26公頃面積的土石堆置場，全案引發地方居民強烈反彈，已多次抗議，土石堆置場申設案今天下午在縣環保局進行環評審查大會前，自救會及居民、民代多人在環保局大門前強烈反對，指控將嚴重破壞明德水庫觀光及周邊居民生活，但大會仍審查通過環評案；自救會強調會持續抗爭，必要時將採取更激烈手段。

大桃坪土石堆置場開發案，業者數年前申設時就引發造橋鄉大龍村一帶居民關切並組自救會，近來頭屋鄉明德村也加入抗爭行列，擔心土石堆置場一旦開發完成，每小時會有多達20多輛大型車行駛126縣道，近年中央將補助9億多元營造明德水庫觀光亮點，126線道路是重要的環湖景觀道路及自行車路線，如果每天有200輛砂石車往返不斷，不但危及自行車騎士安全，更是破壞觀光發展，居民也擔心使用的地下水源遭汙染。

全案在今年1月間環評審查小組第二次初審會議，作出「建議通過環評審查」結論並提交大會，今天下午2點多環評委員會召開審查大會之前，自救會人員及造橋大龍村、頭屋明德村等社區居民、民代及石虎保育協會人員到場，縣議員陳光軒、曾汶學及立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦前來聲援，自救會在環保局大門前拉布條、舉牌抗議，並高喊「廢土大車毀觀光、明德水庫要活路」等口號。

呂姓業者則強調，全案開發完成後，可堆置的土石方數量約250萬立方公尺，在5到10年期間陸續進場，並非一口氣就堆滿，且只收苗栗縣境內的營建土石方，外縣市土方需專案報備縣府同意；開發案提供近4000萬元地方回饋金，員工優先進用大龍、明德村民，增加在地就業，村民並可直接監督營運狀況，全案合法合規推動開發，鄉親反對意見，他們會持續與地方溝通。