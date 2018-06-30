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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

鎖死梅西成關鍵 法國教頭透露已有對策

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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法國要鎖死梅西。 美聯社
法國要鎖死梅西。 美聯社
2018俄羅斯世足賽16強賽今天晚間10時由法國出戰阿根廷揭開序幕，在小組賽最後一戰踢進個人本屆賽事首次進球的阿根廷主將梅西（Lionel Messi），狀況仍在持續回升，不過法國總教練德尚（Didier Deschamps）在今天受訪時透露，已經找到限制梅西的方式。

法國在小組賽三戰合計僅失1球，並以C組龍頭晉級到16強賽，不過在今天的16強賽中他們將面對擁有當今最好球員之一的梅西所領軍的阿根廷，要如何限制住梅西的發揮，也成為法國能否晉級的關鍵。

法國隊總教練德尚今天在賽前記者會說：「梅西依舊是那個梅西，你看看他的數據，127場比賽踢進65球，簡單的說，你肯定會想要限制他的表現，但他肯定能做出改變來發揮效用；不過現在我們也已經準備好幾種方案來限制他的影響力。」

阿根廷也將做出因應之策，傳出可能在與法國之戰變換先發前鋒的人選，踢出更有侵略性的球風，總教練桑保利（Jorge Sampaoli）說：「我對於我們的能力和準備非常有信心，我告訴梅西我們將會採用一個已經訓練好且更具攻擊性的計畫。」

桑保利指出，法國隊的傳球速度與防守將對阿根廷形成威脅，不過他也已經找出制敵的方法，「法國肯定會希望透過防守讓我們犯錯，但如果我們能夠取得比他們更多的控球時間，他們將會踢得非常辛苦。」

阿根廷在小組賽前兩戰的表現飽受批評，桑保利也直言，目前的阿根廷就像是在刀尖上跳舞，必須背負著不同的風險：「如果我們贏，大家就會說我是個戰術天才，但如果我們輸了，狀況將變得很糟糕。」

世足梅西法國阿根廷

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