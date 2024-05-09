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緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論緯創股價。記者吳康瑋／攝影
網友討論緯創股價。記者吳康瑋／攝影

緯創旗下伺服器代工廠緯穎（6669）8日公告4月營收219.63億元，由於3月逢季底出貨量拉升，墊高營收基期，月減17.2%，但較去年同期成長20.8%，並創歷年同期新高；前4月累計營收915.91億元，年減0.88%。PTT網友討論「果然是最爛的假AI，明天跌停」。

緯穎董事會7日通過第1季財報，單季毛利率續站穩一成大關、達到11.1%，營益率衝上8.4%，三率同寫新高，稅後純益47.07億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益26.92元，單季獲利與每股純益同締新猷，開始收割AI伺服器商機帶來的甜美果實。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「年增16.93%、月減19.13%，丸子（指完了）了嗎？套在115有救嗎？」

其他人留言「利空出盡，噴」、「越爛越噴」、「假AI，明天跌停」、「噴，伺服器還在產線組裝，快出貨了」、「Ai行情呢？護駕護駕」、「累計還是贏去年」、「月減就是噴」、「老Ai明天一根」、「爛到有剩」、「被海公公吃走？」、「去年也是3月強，4、5月弱，今年多賺了100億，你覺得爛？」、「年增跟累計年增都增加啊，有到很爛嗎？」、「120以上又套超多人」、「業務遲早被鴻海吃光，老AI下去吧」、「台股雙增就是下向」。

還有人留言「假Ai下去吧」、「夠爛，直接噴一根」、「緯創今年應該賺不到7元吧…6元差不多了」、「問就是年底反應ai業績」、「吹一整年就這樣？」、「這檔是看小兒要不要拉」、「還好我轉海公公了」、「看樣子就是繼續盤等月底吧」、「代工仔回去25」、「靠AI兩個字母股價就能直接炒五倍」、「快點滾回去你的20幾塊吧」、「一群緯黑看到月減就高潮了，哪會看有沒有賺錢，那群喊20喊了7、8個月也不會累」。

AI PTT 台股 業績 緯創

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