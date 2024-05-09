課程簡練不易 政大113學年暫緩實施學期全面16周

二年前國立台灣大學系統三校開出第一槍，將一學期周數從18周改為16周，台聯大系統陽明交大、清大日前也拍板，於113學年起落實16周制度以利接軌國際，但同為台聯大系統的政治大學則拍板暫行「16+2」。學生會長徐致遠指出，主因在於課程精實牽涉內容調整，尚無法一蹴可幾。

根據政大資訊，本月初召開行政會議已正式通過113學年度行事曆，確定於今年9月9日開學，16+2制度亦確定於113學年繼續實施。暫不跟進清大和陽明交大步調。

政大學生會會長徐致遠談到，全面推行16周牽涉層面很廣，在於現行成功推行16周的大學多以一門課四學分為主，但政大過去已執行課程精實制度，將必修、選修等多數課程改為三學分或二學分。

徐致遠指出，近期推行16周的大學多是希望藉此推動課程精實，代表若政大推動十六周課程則要再精實，便牽涉到教師課程內容安排等問題，但內容調整無法一蹴可幾。又如清大等校，即便拍板113學年落實16周，也是花了約2至3年過渡期，政大要短時間改弦易轍，行政方確實有難度，因此113學年折衷推行16+2，未來再逐步研議推展。

但為了配合台聯大其他已推行16周的學校，為了使行事曆盡量一致，113學年第一學期政大與中央大學將於9月9日開學，學期結束日為1月10日；第二學期四校將統一於2月17日開學，6月20日政大學期結束。此外，9月28日教師節、4月2日校際活動周亦將統一停課。