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陳建仁指示工期縮至10年內 屏南快速道路進度曝光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院核定長65.55公里，經費1744億元的屏南快速道路計畫，原訂12年完工，行政院長陳建仁4月9日南下會勘，指示縮短至10年內，立委徐富癸今天召開協調會緊盯進度。圖／徐富癸服務處提供
行政院核定長65.55公里，經費1744億元的屏南快速道路計畫，原訂12年完工，行政院長陳建仁4月9日南下會勘，指示縮短至10年內，立委徐富癸今天召開協調會緊盯進度。圖／徐富癸服務處提供

行政院國發會1月通過公路局提出的屏南快速道路可行性研究，路廊自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費1744億元，原訂12年完工，行政院長陳建仁4月9日南下會勘，指示縮短至10年內，立委徐富癸今天召開協調會緊盯進度；公路局承諾，2年內完成綜合規畫及一階環評審查，朝縮短工期目標邁進。

依公路局規畫，屏南快路廊從竹田台88快速公路終點南延至恆春北側，沿屏東平原東側至枋寮，往南沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接恆春鎮北端，隧道和高架橋占76%，沿線設置8個交流道，服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春鄉鎮，為4線雙向快車道；完工後減少通過平面86處號誌化路口，平日縮短25至35分鐘，假日尖峰縮短60至85分鐘。

公路局表示，該計規畫預算高達3億多，屬鉅額採購，已於4月16日上網公告，預計7月可以決標；公路局南區養護工程分局長陳貴芳說，在規劃設計廠商確定後，預計20265年初完成綜合規畫及第一階段環評審查等作業，後續用地取得需要縣政府大力支持，另針對本案涉及的環境影響評估及海岸管理法審查作業，也都將同步進行。

徐富癸指出，屏南快速道路的建設意義，除了有效分離通過性及地區性交通，紓解屏南的交通瓶頸，補足恆春半島的生活圈道路、串連景點的觀光產業道路，更重要的是提供一條可快速聯外的緊急防救災、醫療運送道路，地方期盼已久，可加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展，更是環島快速公路網重要拼圖，盼分段進行縮短工期。

徐富癸 恆春 行政院

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