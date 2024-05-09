快訊

大學一學期16周成顯學 課程「精簡」醫學系憂影響國考

盡全力避免全球衝突但不容被威脅 普亭勝利日演說：核武隨時戒備

美股早盤平盤拉鋸！初領失業金數據提高降息希望 但企業財報慘兮兮

T1聯盟／無緣年度第一隊 林秉聖：不被看好愈想證明

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林秉聖在季後賽前3場比賽攻守表現搶眼。圖／T1聯盟提供
林秉聖在季後賽前3場比賽攻守表現搶眼。圖／T1聯盟提供

台北台新戰神後衛林秉聖今天在與新北中信特攻的季後賽首輪第3戰中，全場拿下24分、7籃板，在攻守兩端的亮眼表現一度讓場邊主場球迷對他高呼MVP，不過對於日前並未獲選年度第一隊，林秉聖坦言，當大家覺得他不夠好的時候，更想要用實力證明給大家看。

本賽季從特攻轉戰戰神的林秉聖，在新東家的第一年隨即展現出球隊一哥的架勢，尤其在季後賽首輪面對到前東家特攻更是打得特別起勁，前三場比賽打完平均拿下23分、5.7籃板、2.3抄截的數據，在攻守兩端的亮眼表現成為戰神在系列賽以2：1搶先聽牌的關鍵人物。

儘管今天幫助戰神完成19分落後大逆轉後，林秉聖依舊將贏球功勞歸給團隊防守與努力，但他也直言日前在聯盟公布的年度第一隊中與獎項擦身而過，確實激發了他的鬥志，「我的個性就是不認輸，想要證明也喜歡挑戰，當大家覺得我不夠好時，我就想要證明自己。」

對於戰神有望在後天的主場賽事中，搶下隊史首張冠軍賽門票，代理總教練許皓程則說：「每一步對於我們來講都是一個歷史，只希望球員每一場都能更進步，系列賽是先拿到三勝才到下個階段，我也不忘提醒球員，對手會像第一場我們取勝後，在第二場大力的反撲，他們是衛冕軍調整勢必會非常快。」

籃球

延伸閱讀

T1聯盟／19分落後大逆轉 戰神擊退特攻2：1聽牌

T1聯盟／防守第一隊出爐 林秉聖、胡瓏貿連3年獲選

林秉聖合約鬧雙胞！他遭求償1276萬 律師開庭斥攻城獅「不要講話」

T1聯盟／雲豹全包了！蔣淯安、克羅馬奪4月個人獎

相關新聞

T1聯盟／防守第一隊出爐 林秉聖、胡瓏貿連3年獲選

T1聯盟今天公布2023-24賽季年度防守第一隊，林秉聖、胡瓏貿兩位防守專家連3年入選，阻攻王庫薩斯（Mindaugas...

T1聯盟／無緣年度第一隊 林秉聖：不被看好愈想證明

台北台新戰神後衛林秉聖今天在與新北中信特攻的季後賽首輪第3戰中，全場拿下24分、7籃板，在攻守兩端的亮眼表現一度讓場邊主...

T1聯盟／與戰神打防守焦土戰 特攻教頭稱籃框像不存在

台北台新戰神今天與新北中信特攻在台大體育館進行季後賽第3場比賽，不過兩隊整場比賽手感冷冰冰，合計出手78次三分球僅命中1...

T1聯盟／19分落後大逆轉 戰神擊退特攻2：1聽牌

T1聯盟季後賽台北台新戰神今天在主場台大體育館與新北中信特攻上演系列賽第3戰對決，地主戰神雖然一度落後到19分，但第三節後段與第四節初由洋將強森和林秉聖聯手帶動反撲攻勢，最終戰神就以80：72逆轉勝出，系列賽取得2：1聽牌。

T1聯盟／傷癒復出入選年度第一隊 胡瓏貿：由衷感謝

挺過椎間盤傷勢，高雄全家海神職業籃球隊「龍貓」胡瓏貿，本季傷癒復出，先是12月捧回單月MVP ，今天再獲得聯盟23到24...

T1聯盟／年度第一隊出爐 阿巴西、蔣淯安「3連霸」

T1聯盟今天公布2023到24賽季「年度第一隊」名單，依照專業籃球記者之媒體票數高低，分別由新北中信特攻阿巴西、台啤永豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。