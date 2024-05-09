T1聯盟／無緣年度第一隊 林秉聖：不被看好愈想證明

台北台新戰神後衛林秉聖今天在與新北中信特攻的季後賽首輪第3戰中，全場拿下24分、7籃板，在攻守兩端的亮眼表現一度讓場邊主場球迷對他高呼MVP，不過對於日前並未獲選年度第一隊，林秉聖坦言，當大家覺得他不夠好的時候，更想要用實力證明給大家看。

本賽季從特攻轉戰戰神的林秉聖，在新東家的第一年隨即展現出球隊一哥的架勢，尤其在季後賽首輪面對到前東家特攻更是打得特別起勁，前三場比賽打完平均拿下23分、5.7籃板、2.3抄截的數據，在攻守兩端的亮眼表現成為戰神在系列賽以2：1搶先聽牌的關鍵人物。

儘管今天幫助戰神完成19分落後大逆轉後，林秉聖依舊將贏球功勞歸給團隊防守與努力，但他也直言日前在聯盟公布的年度第一隊中與獎項擦身而過，確實激發了他的鬥志，「我的個性就是不認輸，想要證明也喜歡挑戰，當大家覺得我不夠好時，我就想要證明自己。」

對於戰神有望在後天的主場賽事中，搶下隊史首張冠軍賽門票，代理總教練許皓程則說：「每一步對於我們來講都是一個歷史，只希望球員每一場都能更進步，系列賽是先拿到三勝才到下個階段，我也不忘提醒球員，對手會像第一場我們取勝後，在第二場大力的反撲，他們是衛冕軍調整勢必會非常快。」