普亭：絕不允許國家受到威脅 核武「隨時備戰」

俄羅斯總統普亭今天在紀念蘇聯於二次世界大戰戰勝納粹德國的演說表示，將竭盡所能避免全球強權爆發衝突，但絕不會讓國家受到威脅。他還強調，俄國戰略核武「隨時都在備戰狀態」。

路透社報導，在5月9日勝利日（Victory Day）閱兵儀式上，普亭（Vladimir Putin）於紅場（Red Square）告訴大批俄羅斯軍人：「俄羅斯將竭盡所能避免全球性衝突，同時我們也不會允許任何人威脅我們。我們的戰略（核武）武力始終在戰備狀態。」

普亭今天指出，根據計畫舉行演習並無不尋常之處，包括在與白俄羅斯交界的俄羅斯南部進行戰術核武部署演練。

俄羅斯表示面臨法國、英國和美國威脅，並於6日宣布將戰術核武部署演練納入軍事演習。

國營塔斯社（TASS）報導，普亭今天說：「沒有任何不尋常之處，這是計劃之中的事，就是訓練。」

在閱兵儀式中要求全場靜默1分鐘後，普亭高喊「為了俄羅斯！為了勝利！萬歲！」，台下的數以千計士兵則以3聲響亮的歡呼聲做出回應。

俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天也警告西方國家，西方的「升高對抗」行徑，讓俄羅斯覺得有必要強化自身的核威懾力量。

雷雅布可夫說，俄國並未改變既有的軍事準則，即允許國家在面臨存亡威脅時動用核武，「目前這個準則並無改變，但局勢本身正不斷改變，因此該領域的基本文件如何確保保障安全的需求獲得滿足，是個需要持續分析的問題」。

他還說，一如俄國國防部稍早宣布，本次演習將包括俄羅斯戰術核武。