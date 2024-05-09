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準交長被爆與遠航掏空案律師喝咖啡 王鴻薇：李孟諺該說清楚

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供

卓內閣上任在即，國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇，要求李孟諺說明清楚。

王鴻薇表示，張綱維涉嫌掏空遠東航空，藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，台北地檢署2020年7月依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑，依檢方起訴書內容，犯罪所得是35億6201萬元，而跟他配合放貸的時任合庫董座廖燦昌，也因詐貸被求處重刑。

王鴻薇質疑，現任行政院秘書長李孟諺是未來的準交通部長，4月22日民眾黨立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維，以及是否與張綱維見面？當下李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後李孟諺才坦承，只有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交涉。

「李孟諺22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師。」王鴻薇說，爆料者提供，4月23日下午6時左右，李孟諺和張綱維委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇。

王鴻薇質問李孟諺說，你當天為何跟張綱維律師見面？兩人談什麼？你真的和張綱維不熟嗎？對於即將掌控交通部的未來部長，有必要說明一切。

交通部長 李孟諺 王鴻薇

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