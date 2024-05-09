福寶建設幸福梅好公益活動 募集20萬元捐贈南投家扶中心

回饋鄉里，南投知名建商福寶建設舉辦「幸福梅好」義賣活動，獲得許多廠商及親友客戶的支持，總共募集20萬元，9日在名間鄉長陳翰立的見證下，由董事長陳慶曄將所募集的款項，全數捐贈給南投家扶中心。

南投產梅，清明春雨是梅子收成的最後一哩路，飽滿的青梅結實累累，正式進入梅子採收期。最辛苦的一個工序是採梅，有以長竿打梅或人力手工摘的收成方式，大部分梅樹都種植在山坡地上，爬上爬下採收非常辛苦。

一段從梅花到梅子成熟的過程，讓南投在地農家子弟出身的福寶建設董事長陳慶曄，有感而發「只見梅花撲鼻香，不見梅農含辛苦」。

陳慶曄表示，人們總見梅花美麗的一面，卻忽略了梅農背後梅子採摘與製作的辛勞，他動心起念為梅農推廣，小小的梅子加工後留住季節的酸甜香，讓人們可以一整年品味這般美味。

此次「幸福梅好」義賣活動，獲得許多廠商及親友客戶的支持，推廣好產品同時也讓更多人知道梅子背後的故事，陳慶曄今天將義賣所得全數捐給南投市家扶中心，希望為南投在地盡一份心力。

福寶建設多年來致力於推廣公益活動，此次舉辦「幸福梅好」義賣活動，也讓大家看見社會的另一層問題。

「美麗的背後是一萬分的汗水與努力！」陳慶曄說，梅農的辛勞需要被看見，建築一座好建築的努力也需要被看見，要成就一棟好建築，需要長時間的經營鋪墊與燒腦思考和絕對行動力，福寶建設全體團隊齊眾心聚眾力而達成，將建築最美好的一面，獻給支持福寶的住戶。

30年前，陳慶曄離開南投家鄉外出打拚，30年後選擇返鄉，在自己熱愛的土地上蓋好墅，並陸續在南投市推出全新別墅作品。

福寶建設此次在南投市的新案「幸福圓墅」，延續福寶幸福系列建築口碑，體現真正的幸福住宅為規劃核心，全案24戶社區型透天別墅，地上四層、四大房格局，地坪31至42坪，每戶總價在1,490萬至2,280萬元間。

陳慶曄說，全案建築結構保證台灣水泥施作，媲美台中七期建材為生活質感無限加值，日本進口INAX衛浴，Cleanup日本原裝進口廚具、RINNIA林內廚房五機(雙口爐、排油煙機、烘碗機、收納櫃炊飯器、電烤箱)，更貼心配備了廚房電器櫃，讓喜愛烹飪的住戶可以更自在的享受廚房空間。

隨著科技日益發達，建築思維也須同步並進，陳慶曄特別將「AI科技智能管理系統」導入住宅中，為十年後的生活模式提前布局，包括智能櫃、FACE ID臉部感應門鎖、科技門禁，實現南投第一座科技智能管理社區別墅。

陳慶曄強調，無人化管理可以省下管理費，最即時、最便捷、高隱私，也為住戶創造最大的住宅價值。

福寶建設舉辦「幸福梅好」義賣活動，獲得許多廠商及親友客戶的支持。記者宋健生/攝影 在名間鄉長陳翰立(右)見證下，陳慶曄(中)將募集的20萬元捐給南投家扶中心。記者宋健生/攝影

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