大學一學期16周成顯學 課程「精簡」醫學系憂影響國考

近日陽明交通大學、清華大學拍板113學年起將一學期從18周正式改為16周，接軌國際學制。近年國內頂大陸續辦理16周，但本報也了解，如醫學院、理工電資學院等師生仍多憂心課程遭壓縮，甚至影響國考表現，對改革抱持異音。

教育部指出，目前學則訂定學期周數彈性學校包括台大、台師大、台科大與台北大學，課程得於16周內完成。預計待陽明交大、清大報部後再加入兩校。

但經本報了解，數間學校商議階段時醫學院、電資學院等教師認為，18周下有時都得趕進度，縮短成16周恐更難把課上完；也有醫學院學生憂慮課程不完整，影響國考表現；一名電機系學生則向本報指出，有些教授仍會在16周框架內塞滿18周的課，導致幾個單元草草帶過，又期末多設有專案計畫，改為16周只是課程減少，但還要額外抽時間完成專案。

一名陽明交大醫學院高層指出，近年醫學系多改採PBL（Problem Based Learning）教學，由教師提供病患主述症狀，讓學生蒐集資料討論、判定可能的疾病，還要考量患者的經濟條件和照顧者等，過程盡量模擬現實。但醫學教育只改了一半，在於國考未改，為應付國考學生還是需要老師多上傳統課程。

再者，該名醫學高層也提到，臨床課程多需要十幾名教師輪流執教，一位教師可能只上一周，若改為16週，則要刪減二位老師的課程，又教師升等也需要教學經驗，於是誰也不服誰。學生為考試，老師要有課上，改革阻力當然大。

宜蘭大學資工系教授夏至賢則表示，如物理、數學等基礎科目，確實較需要18周加強學科；但如程式設計、專案課程等應不用到18周，但推動16周應有配套，如每周開放固定時段讓學生使用機台，再搭配非同步教材，以數位教學輔助學生學習。

陽明交大教務長陳永昇則指出，學校過去已試行16+2讓院系先行調整，學生還是學得不錯，包括國考通過率、醫院端回饋仍佳。學校建議，教師應針對16周模式編排、簡練課程，而非把原先18周內容加速上完。確實有老師反彈，或認為每個單元都很重要，但科技進展下很多知識很快就過時，新知識也不可能有教完的一天，與其一股腦塞給學生，建議嘗試啟發學生自主探索、學習。