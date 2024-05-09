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不滿高工時低薪資 馬德里公立中小學教師罷課抗議

中央社／ 馬德里9日專電
馬德里公立中小學教師8日罷課抗議，圖中已執教13年的小學老師蘿拉（左）、執教5年的特教老師艾琳（中）和克利斯蒂娜（右），舉牌訴求更有品質的公共教育。圖／中央社
馬德里公立中小學教師8日罷課抗議，圖中已執教13年的小學老師蘿拉（左）、執教5年的特教老師艾琳（中）和克利斯蒂娜（右），舉牌訴求更有品質的公共教育。圖／中央社

馬德里公立中小學逾5萬名教師昨天罷課，在教育局門口示威抗議，訴求「減少教學時數、降低師生比例、實現薪資平等、改革官僚作風」，要求政府注重公共教育品質與教師福利。

根據西班牙「國家報」（El País），馬德里地區公立中小學教師，本月將舉行兩日罷課，除昨天以外，21日也將再度走上街頭，以抗議馬德里地方政府在與教師工會就新的協議進行談判時，單方面一意孤行導致破局。

國家報指出，馬德里教師們最主要的不滿，來自於比西班牙其他地區更冗長的教學時數。目前馬德里地區的公立中學、技職教育、特殊教育，每週教學時數為20小時，工會要求降低至18小時；而公立小學、幼稚園和托兒所，每週教學時數則為25小時，工會要求減低至23小時。

不過，馬德里教育局日前提出的改革計畫，僅針對公立中學、技職教育、特殊教育，預計在2026年至2027年的教學年度將教學時數降低至19小時，將小學和幼教排除在外，導致教師們集體不滿。

中央社在抗議現場訪問已執教13年的小學老師蘿拉（Laura），她抱怨馬德里地區的師生比例過高，平均每班有25人，影響教師的教學品質。

已執教5年的特教老師克利斯蒂娜（Cristina）在旁補充說，有時班上有不少需要特別關注的學生，但是由於特教教師數量不足，學生因此得不到足夠的關切。

此外，蘿拉批評說，官僚主義掛帥的教育制度，要求教師們準備繁瑣的文書報告，在在都造成身心壓力，許多同業因此憂鬱、焦慮，患上精神疾病。

克利斯蒂娜也指出，過多的行政會議，剝奪教師們妥善輔導學生以及為學生準備適切教材的時間。

馬德里教師們還要求與西班牙其他地區薪資平等，對此，克利斯蒂娜告訴中央社，馬德里教師的薪資待遇比其他地區低，跟薪資最高的巴斯克地區（PaísVasco）相比，整整低了400歐元（約新台幣1萬4000元），更別提馬德里的物價比其他地區都來得高。

最後，蘿拉表示，中小學教師這門職業在西班牙並未受到足夠的重視，雖然父母親將孩子交到他們手上，卻不重視他們的專業。但教育是長遠之計，她認為，「民眾應該和我們站在一起，要求政府改革教育制度，保障教師們的教學品質，方能教育出未來的好公民」。

馬德里8日罷課的公立中小學教師，在示威時舉牌抱怨馬德里地區過高的師生比例，牌中寫著，「中小學的師生比是1比33，高中的師生比是1比39，我們受夠了」。圖／中央社
馬德里8日罷課的公立中小學教師，在示威時舉牌抱怨馬德里地區過高的師生比例，牌中寫著，「中小學的師生比是1比33，高中的師生比是1比39，我們受夠了」。圖／中央社

馬德里公立中小學逾5萬教師8日穿著綠色T恤走上街頭示威抗議，被稱為「綠色浪潮」，圖左坐著的教師身著的T恤背上寫著：「每個人的公立學校、所有人的公共教育」。圖／中央社
馬德里公立中小學逾5萬教師8日穿著綠色T恤走上街頭示威抗議，被稱為「綠色浪潮」，圖左坐著的教師身著的T恤背上寫著：「每個人的公立學校、所有人的公共教育」。圖／中央社

馬德里地區公立中小學教師8日罷課，集結在地方政府教育局門口示威抗議，要求政府注重公共教育品質與教師福利。圖／中央社
馬德里地區公立中小學教師8日罷課，集結在地方政府教育局門口示威抗議，要求政府注重公共教育品質與教師福利。圖／中央社

馬德里公立中小學逾5萬名教師8日罷課，走上街頭示威抗議，訴求「減少教學時數、降低師生比例、實現薪資平等、改革官僚作風」。圖／中央社
馬德里公立中小學逾5萬名教師8日罷課，走上街頭示威抗議，訴求「減少教學時數、降低師生比例、實現薪資平等、改革官僚作風」。圖／中央社

小學 教師 馬德里

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