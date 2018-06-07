發哥論足／看世足736名戰將 顛峰歲數大解密

2018年俄羅斯世界盃會內賽參戰的最後球員名單，在台北時間6月4日敲定，32強736名球員的平均年齡為27.9歲，較上屆大賽的平均年齡26歲343天要長了一歲，不過這年齡層，都屬於國際專家認定的所謂足球員的踢球「顛峰歲數」，即在26到29歲之間，當然也有年過此歲數仍場上超威力的少數人，像已33歲的C羅，31歲的梅西等正是最佳代表人物 。

本屆俄羅斯世界盃參戰32強的736名主角的年齡，根據英國每日電訊報統計，以巴拿馬隊平均年齡最高，奈及利亞最年輕。巴拿馬首次殺入會內賽，雖然是支世界盃菜鳥，但他們球員的年齡卻普遍比較大，平均達到了29歲236天，這是本屆32強中平均年齡最高的，而哥斯大黎加隊平均年齡也十分接近巴拿馬，這兩支平均都在29.6歲。

巴拿馬是本屆世界盃中平均年齡最高的球隊，他們靠老將壓陣首次參與這個盛會。 歐新社

平均年齡超過29歲的，另有墨西哥29.4歲以及阿根廷29.3歲。基本上以上四隊的全隊參戰平均年齡層，都超過了踢球的顛峰歲數，關於這一點是有實際統計理論的根據在。

在這裡發哥也指出，從1962年之後，到2006年之前的10次世界盃冠軍隊，平均年齡均低於28歲，分別為1966年英格蘭(27歲零1個月)，1970年巴西(25歲零2個月)，1974年德國(27歲零3個月)，1978年阿根廷(26歲零3個月)，1982年義大利 (27歲零4個月)，1986年阿根廷(26歲零10個月)，1990年德國隊(27歲零9個月)，1994年巴西(27歲零11個月)，1998年法國 (27歲零4個月)和2002年巴西(26歲零9個月)。

巴西不但拿下2002年世界盃冠軍，還拿下2003年的U17和U20的世界盃冠軍，可以看出他們當時實在是人才濟濟！ 歐新社資料照片

而到了2006年世界盃曾出現了反常奪冠現象？義大利的奪冠，在組合年齡上已顛覆傳統，平均年齡達29歲又7個月，打破了在那之前10屆世界盃中，沒有一支冠軍球隊平均年齡超過28歲的，要是該屆最後封王的是老法國隊，則平均年齡更已逾30歲。而在歷屆世足 奪冠的球隊平均年齡上，也唯有1962年的巴西隊年過30，當時巴西隊平均為30歲零1個月。

2006年那屆的爭霸戰最終是由義大利與法國這兩支年齡偏老的球隊對決，卻也使該屆凸顯了老經驗的重要，當時那些已過顛峰歲月的33歲以上老戰神席丹 、卡納瓦羅的神氣活現，讓世界盃呈現更多的「敬老尊賢」意味濃。不過，足球選手的黃金歲數還是在26到29歲之間，因為這個年齡層，無論在技術和心理都無比成熟，體力更有充分的保證。

2006年世界盃席丹(右)和卡納瓦羅(左)的競爭，代表老將經驗的大比拚，最後的點球決戰讓人驚心動魄。 歐新社資料照片

依這樣的冠軍歲數組合，再對照2010那屆世界盃各隊的平均年齡，超過28歲的巴西、英格蘭、義大利、巴拉圭等都相繼出局，而最後的冠軍對戰組合，西班牙平均25.9歲，荷蘭平均27.7歲，再次回歸奪冠的傳統歲數（26到29歲之間）。

看2010年那屆的冠軍決賽雙雄西班牙與荷蘭的組合，老少皆有，但主力大都屬這年齡層。所以，那次的荷、西冠軍對戰，已去除了2006年義、法爭霸的老氣味，更注入了新活力。

西班牙和荷蘭在2010年世界盃都有注入一些新血，冠軍賽也踢得有些火爆。 歐新社資料照片

可以說2010年世界盃冠軍新盟主最終在西班牙與荷蘭兩支組合年齡較符合「顛峰歲數」的強者中產生，也算平反了2006年那屆的反常，讓正值「顛峰戰神」歲數的組合，再次回歸世足賽的正常冠軍歲數指標內。

在上屆2014世界盃的平均年齡為26歲343天，而平均年齡最大的球隊為阿根廷（28歲336天），平均年齡最小的球隊為比利時（25歲241天）。最後爭霸雙雄阿根廷與德國，最終由全隊平均年齡26歲114天，位居32隊年齡層倒數第六年輕組合的德國隊奪冠，完全符合了這論點的奪冠年齡指標。

至於本屆大賽中，32強的全隊組合年齡層，不在此顛峰歲數階段（26到29歲之間）超出29歲以上的，就上述那四隊巴拿馬、哥斯大黎加、墨西哥及阿根廷，而唯一未達26歲底標的只有奈及利亞一隊，非洲奈及利亞全隊平均25.9歲，是本屆平均年齡最小的球隊。也就是本屆32強年齡組合，大都符合在此顛峰年齡層，連奈及利亞隊也幾乎在這歲數中。

尤其要關注的那幾支奪冠熱門軍的全隊組合年齡層，衛冕的德國隊平均27.1歲，巴西隊28.6歲，西班牙28.5歲，其他還有法國和英格蘭隊這回組合相當年輕化，兩隊的平均年齡都是正好26歲，英法兩隊有很多具有天賦的年輕球員，尤其是法國隊的姆巴佩是本屆世足頂尖的不滿20歲新星。

法國總統換上了年輕的馬克宏，國家隊也跟著年輕化，平均年齡26歲是他們近20年來的新低，甚至比1998年奪冠的前輩們平均年齡少了7個月。 歐新社資料照片

了解了世足賽的「顛峰歲數」階段後，就讓我們期待著這些顛峰戰，將為世人演繹世足好戲，當然不能以歲月催人老，否定已超出此顛峰歲數的C羅和梅西等等巨星的「再造顛峰」演出。