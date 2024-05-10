眾多前立委訪北京 潘賢掌：陸將推動兩岸關係和平發展

繼立法院國民黨團總召傅崐萁率領16位黨籍立委訪問北京後，近日再度有眾多前立委到北京訪問，正值準總統賴清德就職前夕，大陸國台辦副主任潘賢掌強調，大陸將「推動兩岸關係和平發展、融合發展」。

據國台辦官網9日消息，潘賢掌是在8日會見由張平沼率領的臺灣民意代表交流參訪團。潘賢掌表示，大陸將「深入貫徹落實習近平總書記重要指示重要講話精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略」，推動兩岸關係和平發展、融合發展，造福兩岸同胞，推進祖國統一進程。

他指出，「希望島內各界有識之士堅持『九二共識』、反對『台獨』，衝破干擾阻礙，積極參與兩岸交流合作，助力兩岸同胞交流交往」。

另據人民政協網10日消息，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝9日在北京會見參訪團，蘇輝表示，將認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

她並提到，擴大兩岸交流交往是親情所繫、民心所向，「希望台灣民意代表積極致力於推動兩岸交流交往，傳承弘揚中華文化，以交流交往增進相互理解，以文化認同增進兩岸互信，不斷厚植兩岸同胞親望親好、心靈契合的豐沃土壤，鑄牢中華民族共同體意識」。

消息指出，大陸全國政協港澳台僑委員會多年來持續開展與海峽兩岸民意交流基金會的機制化交流，雙方已開展17次團組互訪，此次是台灣民意代表交流參訪團第10次來大陸參訪。

綜合港媒香港中通社、中評社報導，此次訪團由海峽兩岸民意交流基金會組成，成員包括企業界人士、卸任立委和現任桃園市議員共25人，訪陸行程預計7天，除北京之外還包含山東等地。張平沼表示，不少現任立委原本也會隨團訪陸，但部分立委先前已隨傅崐萁訪陸，也有些人在立法院有任務在身無法隨行。

此次訪團成員包括商業聯合會理事長張平沼、永慶集團董事長孫慶餘、救國團主任葛永光和國民黨前立委朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前立委柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前國民大會代表林榮德、匯盈董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技董事長黨天健。

報導指出，訪團此行除了與大陸全國政協委員會面交流、行程尾聲還將與海協會會長張志軍會面。海峽兩岸民意交流基金會自2010年與大陸全國政協建立互訪機制以來，雙方每年均互訪1次，主要用意在促進兩岸民意代表的交流，過去因疫情與兩岸關係生變等影響而暫停，這次訪問是7年來首度重啟。