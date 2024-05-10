快訊

MLB／水原一平竊案將拍影集 製作方：一段信任與背叛的故事

謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCC前委員蕭祈宏當詐團收費顧問案　雲林移台北地院審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

雲林地檢署偵辦詐騙案查出第二類電信業者銷售非法網卡案，查出NCC前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，上月依公務員服務法起訴蕭；蕭的律師聲請移轉管轄，雲林地院裁定蕭由台北地院審理，台北地院將依法分案。

雲林地院審查認為，蕭祈宏起訴時的居住所在士林地院轄區，不過，考量蕭的犯罪地點位於台北地院轄區，審酌證據調查及訴訟便利，裁定蕭由台北地院審理。

雲林地檢署2023年6月偵辦一起詐騙車手案，查到二五電訊等3家電訊業者製作、販售違法網卡提供詐欺集團使用，查扣不法網卡2萬7000張、現金900多萬元。

檢方還查知，3家不法第二類電訊業者2021年銷售非法網卡獲利6億3000萬元，去年底起訴22人，檢方進一步查知，蕭祈宏2020年8月1日起擔任NCC委員，自2023年6月起擔任二五電訊公司的顧問，每月領取5萬元，違反「旋轉門條款」。

依公務員服務法規定，公務員離職後3年之內、不得擔任離職前5年內直接相關的營利事業顧問，檢方因而指控蕭為牟取私利受聘為二五電訊的顧問，另以在電信事業的人脈協助二五電訊處理業務。

依雲林地檢署起訴書指控，蕭祈宏涉嫌協助二五電訊與NCC、中華電信公司接洽審閱審核的行政文件，使二五電訊通過NCC的行政稽查等，他擔任二五電訊有給職顧問違法事證明確。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
NCC前委員蕭祈宏公務員服務法案將由台北地院分案審理。圖／聯合報系資料照片
NCC前委員蕭祈宏公務員服務法案將由台北地院分案審理。圖／聯合報系資料照片

NCC 公務員 雲林

延伸閱讀

iPhone 16進台灣真要先審議？ NCC回應：進口器材都要

人事案卡關影響手機上市挨批 NCC回應「情勒」一說：舉例說明

NCC委員審查卡關 主秘有機會重出線？黃文哲被「超車」有這考量

情勒加碼？ 吳思瑤：藍白NCC人事 恐釀斷網斷訊

相關新聞

錢櫃火災6死過失致死罪...練台生不認 一審宣判前再限制出境8個月

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災造成6人死亡、數十人受傷，董事長練台生是否過失致死有罪？下周三宣判；練台生的限...

吹風機燙流膿、打斷骨！狠母虐死1歲女辯「為孩子好」判11年半定獻

廖姓女子因1歲10個月大女兒不吃飯、愛吃零食，拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，毆打女兒到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布...

Toyz嫌醋飯難吃挨揍！控告「超哥」涉殺人未遂今出庭

今年1月間，網紅「Toyz」劉偉健至「超哥」黃伯超經營的日料餐廳用餐時，不斷批評醋飯難吃，引起超哥不滿，超哥一氣之下揮拳...

台中家教狼師摸女童胸辯搔癢 瞎扯：平常上課都這樣

台中翁姓男子經營家教班，他卻趁單獨對1名11歲女童授課時伸狼爪，用身體靠近還伸進衣服摸胸，犯後辯稱上課難免有些肢體接觸、...

警界高層飽受黑函攻擊 游毓蘭：每逢異動就妖風大作

警政署長黃明昭、台北市警察局長張榮興近來遭黑函攻擊。警察及眷屬關懷協會理事長、前立委游毓蘭在臉書表示，每逢警界人士異動，...

虛構國際三角貿易詐騙台新銀逾15億 ！2人遭起訴

王姓商人涉嫌虛構國際三角貿易，持不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐騙4777萬美元（約新台幣15億餘元），台北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。