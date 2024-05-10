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美再將37家大陸實體納制裁清單 涉間諜氣球案、援俄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國商務部9日再將37家中國大陸實體加入一份貿易黑名單，涉及間諜氣球案、量子技術、核子計畫，以及援俄。（中新社）
美國商務部9日再將37家中國大陸實體加入一份貿易黑名單，涉及間諜氣球案、量子技術、核子計畫，以及援俄。（中新社）

美國商務部9日再將37家中國大陸實體加入一份貿易黑名單，包括一些被控為去年飛越美國領空的一枚疑似大陸間諜氣球提供支持的公司，另還有涉及量子技術、核子計畫以及援俄的大陸企業。

被列入這份「實體清單」（entity list）的公司將受到限制，未經美國政府批准，不得取得美國物件和技術。

美國之音報導，美國商務部透過聲明表示，這些活動具有實質性的軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。

在有實體因大陸「高空氣球計畫」而被加入「實體清單」之前，美國商務部曾因氣球事件在2023年2月將6家大陸實體納入這份貿易限制清單。其中包含5家公司和1家研究所。  

那枚氣球從阿拉斯加州到南卡羅來納州在美國上空飛越數日之久，引起了許多美國人的注意。最後美軍在美國東岸附近將其擊落。  

美國商務部還說，打擊目標還包括那些試圖取得美國產品以推進大陸量子技術能力的公司。另外，某些這次成為制裁對象的實體與推動大陸的核子計畫有關，或者在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，參與向俄羅斯運送受管控物件。  

負責產業與安全的美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）指出，對實體清單的最新更新是應對大陸所構成的挑戰的關鍵一步。

他在聲明中強調，「我們必須保持警惕，努力防止類似這些實體可能以損害我們國家安全利益的方式獲取美國技術」。

值得關注的是，根據彭博引述消息報導，美國政府準備最快下周公布一項關於大陸關稅的全面決定，預計將對關鍵戰略部門徵收新關稅，同時拒絕川普尋求的全面加息。

報導指出，該決定是對川普首次實施的「301條款」關稅審查的最終結果。消息指，政府將對電動車、電池和太陽能設備等一些關鍵產業徵收新的、有針對性的關稅。預計完整的公告也將在很大程度上維持現有的稅收。

俄羅斯 川普 美國

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