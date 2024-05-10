美商務部再制裁中企 支援「間諜氣球」企業列名單

美國商務部9日將37家中國大陸企業加入一份貿易黑名單，包括涉嫌支援在2023年飛越美國「高空間諜氣球」的公司。打擊目標還包括試圖獲取美國產品，以推進中國量子技術能力的公司。美國商務部稱，這些活動為實質軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。

據美國之音報導，這次制裁的企業實體有些與推動中國的核項目有關，有些在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，參與向俄羅斯運送受管控物件。

這份「實體清單」（entity list）的公司受到限制，未經美國政府批准，不得獲取美國物件和技術。

美國商務部工業與安全事務副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）指出，此舉是應對中國所構成的挑戰的關鍵一步，他表示，「我們必須保持警惕，努力防止這些實體可能以損害美方安全利益的方式獲取美國技術。」

中國大陸高空間諜氣球在2023年1月被偵測到飛進美國領空，中方回應稱這是「中國民用無人飛艇」，美方於2月4日派出一架F-22戰機，將氣球擊墜。

儘管美國國防部表示該飛行物並未造成任何「實質上的安全危險」，但仍加劇中美關係惡化，美國國務卿布林肯原訂於當年2月5日訪問北京，因氣球進入美國領空造成關係緊張，臨時取消訪中行程。