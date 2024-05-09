「台灣錢淹腳目」30年前傳奇再現？ 謝金河看好這檔股價：水漲船高

「這次台灣錢再度淹腳目，可能寫傳奇！」財訊傳媒董事長謝金河近日點名一檔股票「三洋電(1614)」，並看好其股價有上漲空間，因其在新北市泰山區擁有2.35萬坪土地，未來將隨著塭仔圳重劃區的發展同步水漲船高。

他在臉書指出，位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，1983年土地重估後的帳面價值為3.74億元，而「戴德梁行」2022年曾拍出在三洋電機附近、同是乙種工業區的土地，每坪成交價達85萬元，如今整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，而三洋電機是最大的直接受惠者。

他透露上週六（4日）參加台北捷兔的龜山跑步，沿著台一線高架朝著丹鳳的方向出發，下了高架道路後，看到過去兩側的鐵皮屋都拆光了，路旁寫著幾個大字「塭仔圳在這，改變在這！」

他回憶說，外國賓客自桃園機場入境、沿高速公路到台北的第一幕，就會是五股垃圾山的鐵皮屋，開車走在五股連結三高的快速道路上，看到的也全是鐵皮屋，如今170公頃的五股垃圾山、400公頃的塭仔圳重劃區內的鐵皮屋，全都拆光了，他稱讚「這是侯市長為人所不敢為的氣魄」。