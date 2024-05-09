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「台灣錢淹腳目」30年前傳奇再現？ 謝金河看好這檔股價：水漲船高

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市府將在新泰塭仔圳社福用地，規畫結合銀髮住宅、長照、醫療的共生宅。圖／新北市城鄉局提供
新北市府將在新泰塭仔圳社福用地，規畫結合銀髮住宅、長照、醫療的共生宅。圖／新北市城鄉局提供

「這次台灣錢再度淹腳目，可能寫傳奇！」財訊傳媒董事長謝金河近日點名一檔股票「三洋電(1614)」，並看好其股價有上漲空間，因其在新北市泰山區擁有2.35萬坪土地，未來將隨著塭仔圳重劃區的發展同步水漲船高。

在臉書指出，位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，1983年土地重估後的帳面價值為3.74億元，而「戴德梁行」2022年曾拍出在三洋電機附近、同是乙種工業區的土地，每坪成交價達85萬元，如今整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，而三洋電機是最大的直接受惠者。

他透露上週六（4日）參加台北捷兔的龜山跑步，沿著台一線高架朝著丹鳳的方向出發，下了高架道路後，看到過去兩側的鐵皮屋都拆光了，路旁寫著幾個大字「塭仔圳在這，改變在這！」

他回憶說，外國賓客自桃園機場入境、沿高速公路到台北的第一幕，就會是五股垃圾山的鐵皮屋，開車走在五股連結三高的快速道路上，看到的也全是鐵皮屋，如今170公頃的五股垃圾山、400公頃的塭仔圳重劃區內的鐵皮屋，全都拆光了，他稱讚「這是侯市長為人所不敢為的氣魄」。

他特別讚賞侯友宜，在面對拆除違建的時候碰到很多黑道及利益團體的阻撓，但仍能平和解決問題，沒有出現大規模抗爭，「這也給新北市未來發展帶來更多能量」。

塭仔圳首條30米道路領航路已經開放通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳首條30米道路領航路已經開放通車。圖／新北市地政局提供

塭仔圳

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