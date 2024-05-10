貨櫃三雄買氣旺 陽明萬海盤中攻漲停
萬海今年首季每股稅後淨利（EPS）一掃去年同期及第4季的虧損陰霾，繳出每股賺新台幣1.65元成績單，今天盤中攻漲停63.8元。陽明4月營收優於去年同期，也一度觸及漲停價60.6元，長榮同步湧現買氣，漲逾9%。
萬海今天領漲航運股，盤中直攻漲停63.8元，上漲5.8元，成交量逾9萬張，改寫近5個月來單日最大成交量，長榮盤中最高漲逾9%，陽明一度亮燈漲停60.6元，隨後買氣收斂，但仍漲逾9%。
萬海昨天公告第1季歸屬母公司業主淨利46.23億元，EPS為1.65元，優於去年同期、第4季每股分別虧損0.75元、1.39元。萬海表示，主要受惠運價成長、美元兌新台幣匯率升值，激勵營運績效轉虧為盈。
展望海運後市，萬海指出，以上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來看，2023年第4季均值為1089點，但2024年第1季均值為2010點，回升921點，顯示運價正逐步提升，2024年4月26日運價指數為1941，說明運價維持一定水準，且將反映在每月營收表現上。
陽明昨天則公告4月營收，雖然受到市場需求影響運價，導致4月營收略遜於3月，但仍優於去年同期。陽明4月營收149.44億元，月減3.88%，年增35.33%；累計今年前4月營收587.46億元，年增22.4%。
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