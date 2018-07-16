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奪冠夢碎 克羅埃西亞球迷仍讚球隊是英雄

中央社 克羅埃西亞薩格勒布15日綜合外電報導
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克羅埃西亞支持球迷。 歐新社
克羅埃西亞支持球迷。 歐新社
克羅埃西亞「格子軍團」在本屆世界盃足球賽殺入決賽，卻無奈以2比4輸給法國，無緣金盃。家鄉球迷歡呼之餘難掩失望淚水，但他們仍深以這群國家英雄為榮。

今天這場冠軍爭奪賽響起終場哨音時，克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）數以萬計的球迷大力鼓掌，響徹擁擠的主要廣場耶拉奇奇（Jelacic Square），還有許多人點燃照明火炬及施放鞭炮。

廣場上的球迷邊盯著大型電視牆，邊為這群國家英雄歡呼，街上的車輛也不約而同按喇叭以示慶賀。

22歲的斯特里尼茨（Kristijan Strnic）穿著紅白相間的棋盤圖案球衣，他告訴法新社：「我們的球員在場上竭盡全力，毫無保留。」

他說：「這場比賽精彩絕倫，舉國上下滿懷感恩，我們為我們的黃金陣容感到光榮，他們猶如雄獅奮戰。」

球迷也開始在耶拉奇奇廣場舉辦派對，歡慶球隊表現，難過的球迷克里茨（Aurora Krnic）強忍淚水，她說，亞軍「還是很棒」。

她說：「我為所有年輕人感到遺憾，球隊曾為他們帶來歡樂，不過他們已盡全力，他們是我們的英雄。」

克羅埃西亞國營電視台HRT球評柯席茨（DragoCosic）說：「克羅埃西亞完全有理由自豪，我們應為我們的球員喝彩。」

「一個足球大國憑著務實卓越的球技智取克羅埃西亞。對克羅埃西亞而言，法國仍是待解的難題。」

與球迷一同在市中心粉絲區觀賽的克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）表示：「對我們而言，這些球員就是世界冠軍，他們讓我們知道何謂熱情及團結。」

當提到這個人口略高於400萬的巴爾幹國家時，他說：「這個月來，克羅埃西亞上下度過一段夢幻難忘的時光。」

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