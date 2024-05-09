嘉市婦人剛下車遭撞拋飛不治 肇逃男12萬元交保
嘉義市有名婦人剛將轎車停在路旁下車沒多久，突遭後方急駛而來自小客車撞飛後重摔路面，自小客肇事逃逸，救護人員趕到現場時婦人已沒有生命跡象，送醫後不治；警方據報追緝肇逃車輛，2小時後查獲楊姓駕駛，楊男酒測值超標，涉嫌酒後肇事，訊問後12萬元交保。監視畫面婦人遭撞畫面驚悚，只差不到3步距離即可走到路旁，卻遭飛來橫禍。
路口監視畫面顯示，本月7日晚上11點多，67歲婦人駕駛白色自小客車在嘉義市民生南路與成功街口路邊停車，婦人剛下車疑似要走向路旁店家，她先將後照鏡收起，再繞向車後，就差不到3步距離就可以走到路旁，沒想到有輛自小客車急駛而過，瞬間將婦人撞飛，拋撞半空後重重落到地面，經路人協助報案，救護車趕到時婦人已沒有生命跡象，送醫後仍不治。
警方獲報後迅速追查，2小時後查獲涉嫌肇逃的楊男到案，其酒測超標，偵訊後依法送辦，楊男涉嫌酒駕，訊後12萬元交保。
檢警相驗，判斷死者因頭部 及胸部有鈍性創傷、右上肢及右下肢骨折，導致嚴重創傷死亡。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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