只有4天！挑戰零廢棄展場 台東慢食進駐SOGO忠孝館

臺東有機友善農產品牌「SLOW SUPER」於2023年發表後，陸續於各通路舉辦品牌活動，獲得廣大迴響。這次特別前進都會區開拓通路，以「島東風味探索」為主題，集結約76個臺東慢農、慢食店家、生活風格品牌、生產者等，攜手揮軍北上，將於5月23至26日連續4天，進駐SOGO忠孝館12樓。其中許多參展品牌都是首度北上參展，想要將東台灣的黑潮、山林、野地、田園的豐饒帶回家的民眾，除了到現場品嚐限定美食、聽聽風味講座、預約主廚餐桌，務必準備好環保購物袋，一次買好、買滿。

呼應慢食（SLOW FOOD）的「優質 （GOOD） 、純淨（CLEAN） 、公平（FAIR）」核心精神，此次首度嘗試突破百貨公司場域展銷既定模式，邀請參與民眾自備容器、或現場租借餐具購買即食商品，大膽在人氣百貨公司挑戰「試吃試喝零廢棄」。

現場有22組Slow Super慢農品牌、19組Slow Food Taitung慢食店家、8組台灣各地的鹽選達人、8組慢生活Slow Living參展夥伴、5場無料飲食文化講座、4場主廚餐桌活動，以及許多連在台東都吃不到的限定版島東風味，通通一次直送到SOGO忠孝館。

在現場限定美食方面，千萬不能錯過只有在5月25日當天供應、限量100碗的「花東縱谷——鰻魚玉子燒丼」，由首度參展的知本黑鰻、鹿野放牧蛋、池上米組成，將超乎想像大份量的肥美黑鰻與超厚玉子燒，堆疊在白飯上，視覺張力十足，每碗售價380元（暫定）。

此外，位於臺東關山鎮電光部落的在地深耕永續農業的小農「日出禾作」，這次也帶來獲得BSI英國標準協會頒發ISO 14067碳足跡證書的台灣首杯「零碳咖啡」，邀請民眾在喝咖啡的同時也挺環保。

以製作「零碳冰淇淋」為願景，積極以冰淇淋結合在地好食材、推廣永續生活與食農教育的「趴利趴利台灣冰淇淋」，這次更將載滿自家冰淇淋的改裝電動三輪車，騎進SOGO忠孝館12樓會場，推廣永續觀念。

在4天展期當中，由4間名廚名店集結而成的主廚餐桌，每天都給你不一樣的奇妙感受。「飛雀餐桌行動」將雲林與台東在地生產作物結合，以下午茶的方式進行，讓大家透過食物重新定義雲林。來自台北士林的預約制餐廳廚「Podium」，悉心結合夏季漁鮮與蔬果，帶來法式私廚的夏日篇章。

來自台東長濱的知名法料餐廳「Sinasera24」，使用不同的花代表不同香氣，穿插在不同菜餚與野菜中，搭配盛產的漁獲與肉類，以適量的酸度展現出這片土地不同層次的綠意盎然與花朵盛開繁景。崁頂部落「蓋亞那工作坊Kaiana」則帶來「八穀合音」，以時尚方式詮釋布農族傳統美食。關於「島東風味探索」活動更多相關資訊，可查詢「慢食臺東 Slow Food Taitung」FB粉絲團。

◎島東風味探索

．日期：2024年5月23～26日