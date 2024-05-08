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起飛不久就墜毀…新加坡空軍F-16遇「突發問題」 飛官緊急彈射逃生
新加坡空軍（RSAF）一架F-16戰機8日下午起飛後不久，就在登加空軍基地（Tengah Air Base）墜毀。
新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，星國國防部表示，這架戰機在當地時間中午12時35分左右起飛時遇到了「問題」，接著指「飛官成功彈射，飛機此後在登加空軍基地內墜毀」。
星國國防部表示，這位F-16飛官意識清醒，能夠走路，正在接受治療，沒有其他人員受傷。調查正在進行之中，並指一旦有最新消息，就會提供給媒體。
根據CNA報導，新加坡空軍已操作F-16戰機超過30年，機隊最近進行升級以提高能力，並在2030年代中期之前維持戰備狀態，最終將由洛克希德．馬丁公司製造的F-35系列戰機取代；新加坡合計購買8架F-35A戰機與12架F-35B型戰機。
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