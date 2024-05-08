長子捐肝55歲婦手術成功新生 直說「最好母親節禮物」

55歲的方女士因肝癌及肝硬化，腹水嚴重，長子不忍看到母親受疾病之苦，主動表示希望捐肝給母親，報答養育之恩。經國軍高雄總醫院偕同三軍總醫院肝臟移植團隊，進行活體肝臟移植手術，順利完成，她說，「這是最好的母親節禮物」。

母親節將屆，國軍高雄總醫院8日舉辦一場溫馨感人的母親節慶祝茶會，由院長謝宗保少將主持，慶祝兩例活體肝臟移植手術成功。

方女士接受長子捐肝，完成手術後，身體復原狀況良好。她很感謝醫院團隊的救治，也提到捐肝的大兒子，當初懷胎10月生下2個兒子並培養成人，都很有孝心，手術順利完成是最棒的母親節禮物。

另一名患者梁先生是海軍退役中校，年60餘歲，因B型肝炎發作引起急性肝衰竭，經用藥治療後不見改善，必須盡快換肝。二女兒知道後立即提出要捐肝給父親，手術順利成功，目前休養康復中。

梁女表示，感謝父親從小到大對她的照顧，現在自己身為人母育有2子，養兒方知父母恩，因此決定捐肝給父親，報答親恩，對於醫院團隊的專業及細心照顧非常感謝。