泰國大麻政策大轉彎 總理：年底前重新列為毒品

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天表示，年底前將重新把大麻列為毒品。泰國是亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的國家，此舉是這項政策推出2年後的重大轉彎。

路透社報導，儘管泰國國內的大麻零售業在過去2年迅速成長，數以萬計的商店和企業湧現，且產業產值預計在2025年底前將達到12億美元，泰國政府仍決定採取這項舉措。

賽塔在社群媒體平台X寫道：「我希望衛生部修改相關規則，重新將大麻列為毒品。衛生部應迅速發布規定，僅允許大麻用於健康和醫療目的。」

泰國在上屆政府執政期間將大麻除罪化，於2018年開放醫用大麻使用，接著在2022年開放娛樂用大麻。批評者認為，大麻除罪化的過程過於倉促，上路後缺乏相關法令配套，導致狀況混亂。

賽塔表示：「毒品問題會摧毀國家未來，許多年輕人都已染上毒癮。我們需要加快腳步，沒收（毒販的）資產，並擴大藥癮戒治措施。」

他還要求相關當局把法律中持有毒品的定義改得更嚴格。