農曆四月生肖總運預測：屬鼠桃花盛開、屬雞偏財超旺

隨著樹木萌發新葉，百花競放的農曆四月（國曆2024年5月8日至2024年6月5日）悄然到來。這是一個萬物復甦，生機盎然的季節，在這個月份裡，哪些生肖的愛情如同春日的花朵般悄然綻放，又有哪些生肖的事業與財運將在春風的吹拂下迎來新高點，現在就跟著科技紫微網的腳步，一起來看看吧！

鼠

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月單身者能感受到異性頻頻發出的電流，可謂是桃花朵朵盛開。只不過選擇多了也容易犯難，可以和貼心朋友討論討論，避免交到爛桃花。

有伴侶：心靈會保持很純淨的狀態，會毫無雜念的享受愛情，哪怕以往生活中的無奈也能被你忽視掉，這樣的感覺會很棒哦！



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：本月你將大部分的精力都放在了工作上。全心全意的投入會讓你在事業上有很大收穫，但不懂得適時放鬆，健康容易出現危機。

學業運分析：良好的心態加上認真的態度，本月學業不會有太大的壓力，對於各類測試也無需太過緊張，只要你做好複習計畫，成績一定不會差，最重要是注意考試心態，不要有太重的得失心。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：投資中本月表現得很激進，容易出現還沒分析透徹就急於買進或賣出的狀況，尤其在略有虧損的情況下，更表現得急躁，這將對你的判斷力造成嚴重影響。

牛

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：見到有好感的就想去搭訕，又捨不得抉擇，在眾多對象中來回徘徊，你這樣的貪心行為很危險哦，小心到頭來竹籃打水一場空。還是專一於一段感情比較容易成功。

有伴侶：本月感情上不是很順利，和戀人溝通時不夠專心，漫不經心的態度很容易讓你忽略戀人交待的事情，從而引起戀人的不滿。用心了才能讓對方感受你的真心。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：工作缺乏積極性，熱情不高，很容易因一些小的困難而喪失鬥志。不妨和朋友去郊外旅遊，感受一下大自然的偉大和美好，在平靜的氛圍裡調節自己的心態。

學業運分析：本月做事看似雷厲風行很有衝勁，但是遇到阻礙就撤退，留下爛攤子給夥伴們處理，你這種不負責任的態度讓大家對你很不滿，人際關係亮起了紅燈，做事要有始有終，既然開了頭就應該做到尾，哪怕是失敗也要自己的承擔。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：財運不佳，投資上有些膽小，雖然不會遭遇大損失，但收益的空間也十分小。用錢方面會有些緊張，要有計劃才行。

虎

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你籠罩烏雲的臉色讓你看起來很難接近，身邊的朋友會變得小心翼翼，這樣的狀態哪裡還有桃花敢靠近。趕快收拾起你的陰霾，露出你燦爛的微笑，向愛情發出熱烈的召喚。

有伴侶：本月你的愛情國度裡飄著小雪，降低了你們的戀愛熱度，也拉開了你們的內心距離，多點理解、多點關心才能融化這冰冷之雪。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作上沒有多大的起色，縱然忙忙碌碌，成績上仍然表現平平。其實工作不只是完成任務那麼簡單，人際交往也是一項重要課程。

學業運分析：害怕落後而加倍學習，甚至犧牲休息和娛樂時間，高強度的學習致使你的神經繃得太緊，很容易因為壓力太大而崩潰。排名不會一成不變，要懂得用平常心對待，學習盡力就好，不要逼迫自己學習。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：市場的不可預測性增強，直接波及到你的投資收益。整天嘆氣也毫無意義，不如找些好玩的東西樂一樂，轉移注意力。

兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：有時候不是參加越多的聚會遇到戀人的機會就越多，頻繁參加一些意義不大的聚會只會累壞了自己，傷神又傷財。本月還是踏實工作吧。

有伴侶：另一半在愛情中有點無理取鬧，讓你時常覺得很委屈，其實凡事遷就對方只會讓你愛得很累，學會拒絕才會讓對方更加珍惜你。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作上會面臨不小的挑戰，特別是面臨新業務、新環境者，有點不知所措。其實不用太緊張，向前輩多多請教，能找到快速上手的最佳途徑。

學業運分析：學習不是作秀，表面功夫做得再好，沒有扎實的基礎就會不堪一擊，不要躲在自習室裡呼呼大睡，更不要藉口找資料卻上網玩遊戲，優異的成績單是要靠實力爭取的。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：理財計畫可能出現小偏差，目標變得不確定。很容易受到旁人言論的影響，投資決策搖擺不定，對於陷阱沒有太強的抵抗力，做決定前一定要仔細斟酌。

龍

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者在求愛的道路上，若能得到親友的相助，有機會搭上愛情快車。如果有好的介紹，不妨接觸試試，說不定就是你正在等待的緣分哦。

有伴侶：愛情運勢逐漸上升，甜蜜的戀情令你笑顏逐開，神采奕奕。不妨趁熱打鐵，利用週末到郊外休閒度假，享受浪漫的兩人世界，能讓感情急劇升溫。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：信心不足會讓你在工作中畏首畏尾，猶豫不決，要相信自己的能力，放開膽子去實踐，會收到很好的成果，如果能得到同事的幫助，成功的速度會更快。

學業運分析：跟同學和老師關係融洽，在學業上對你的幫助很大，每當遇到困難總能在他人幫助下很快解決，但是注意不要太依賴他人，多學習獨立處理問題。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月財運比較穩定，對於能賺外快者更為有利，多勞多得，肯努力的話本月收入會相當的樂觀。而且理財方法得當，將會成功的存下一筆錢。

蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者常感孤獨寂寞，可主動安排一些聚會，約朋友們一起到戶外搞活動，既可讓心情愉快，同時也可能遇到意想不到的緣分。

有伴侶：如果習慣了向對方傾訴，不妨試著聆聽，你的包容和善解人意會讓對方覺得溫暖無比，你們之間的距離也會隨之拉進。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：本月承受壓力的能力較低，耐性不足，工作中遇到阻礙便易失去堅持的決心，容易半途而廢。如不及時加以糾正，本月你的業績會下滑得很快。

學業運分析：本月學習積極性不高，往往是說一下動一下的被動式學習，新的知識因不溫習而很快忘記，等到考試的時候才臨時抱佛腳，妄想用強記來應付考試，這樣全憑運氣的考試，結果不會太好哦。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月你滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式。降低瑣碎複雜的程式反而能夠管理好財務，讓你小有進帳。

馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者桃花運不錯，有心儀對象應該主動出擊，會得到好的回應。對於不感興趣的人也應該及時拒絕，以免日後陷入不必要的感情糾葛中。

有伴侶：你們之間的感情日漸成熟，在一起的默契度也隨之提高，那種心有靈犀的感覺讓你們倍感溫暖，感情持續升溫中。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：活力十足，感覺有使不完的勁，強大的自信會讓你做起事來特別順利，並且貴人運也因此提升，會被重用的機會很高哦！

學業運分析：學習除了用功外，方法也很重要，學生族本月能找到適合自己的學習方法，學習起來事半功倍，只要你用心，哪怕是娛樂時間也能學到有用的東西。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：可以去嘗試著買幾張樂透彩，中獎的機率頗高，但切記不要沉迷，以免玩物喪志。正財收入有所增長，這和你平時的努力分不開。

羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月遇見有眼緣的異性機會很多，但是不宜發展一見鍾情的戀愛，有眼緣不代表有緣，不要因為一時的衝動而錯過真愛。加深瞭解後的感情更可靠。

有伴侶：在激情中易感受到愛情的濃烈與熾熱，讓你很有快感，可一旦受到丁點冷落，便會質疑對方的愛。在對待兩性關係上，應冷靜理性些為好。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：同事的節節高升對你打擊不小，上司對你的期望也讓你壓力倍增，甚至有打退堂鼓的想法。不妨先平復心境，增加信心，再處理事情。

學業運分析：月初比較放鬆，學習有些鬆懈，月中就會感到有些吃力，如果月底碰到測試，你會顯得更加忙碌，好的學習計畫和合理安排學習時間會讓你輕鬆很多，做好複習才會有不錯的成績。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：財運不佳，損財多是因為他人牽連。所以，本月不宜與人合夥投資，有閒錢者可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

猴

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：本月對待感情有些消極，總是懷疑別人的真誠度，不願意相信愛情，你的這種愛情觀讓很多異性打退堂鼓，不敢有所行動，不妨多去郊外散散心，樂觀一些看待感情，你會有意想不到的收穫。

有伴侶：這個月的你有點敏感多疑，特別害怕背叛，但又常對伴侶的事情捕風捉影，易聯想到變心、出軌等嚴重問題。請多信任自己和對方，互信才是維繫感情的基礎。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：外出機會多，有機會接觸新的工作內容，與公司外的人接觸頻繁。新進職場的員工需要加倍努力，多向有經驗的前輩請教，有助於提高工作的效率。

學業運分析：休息日可以跟同學一起到郊外去野餐，不但可以放鬆心情，而且能增進同學間的友誼，活動中或許會有很多新的感受，不妨記錄下來，說不定會是一篇不錯的佳作哦。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：上半月有不錯的財運，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。下半月要小心破財，出門在外保管好錢財物，身上少帶現金。

雞

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月你的伊甸園中彌漫著浪漫的氣息，單身者富有勇氣，能主動接近心儀的對象，並有機會敲開戀愛的大門。

有伴侶：熱情如火、感性的一面易突顯，你滿滿的熱情一定要讓另一半知道。你的熱情能很快點燃激情，讓兩人都能體會到久違的感動。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運很不錯，雖然上半月會遇到不少難題，但你有貴人相助。得主管照顧，有升職加薪的機會。不過，要小心同事對你暗生妒意，處事低調一些為妙。

學業運分析：本月對待學業較為認真，在某些問題上有自己獨到的見解，會給別人耳目一新的感覺，在和同學討論交流中有些固執己見，會引發一些小矛盾，合理地接受他人建議會減少矛盾的發生。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：本月投資直覺很強，容易聞到賺錢的氣息，對財經資訊和市場動態的把握力度適宜，知道該如何出手、何時出手。

狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月單身者會將較多的時間放在心儀對象身上，忽略了身邊那些關注自己的異性，因而可能錯過一些不錯的機會。有時不必執著於一人，何不多給自己和別人一些機會呢？

有伴侶：月初對戀人有些不信任，交往的過程中存在相互欺騙的傾向，感情發展不太理想。但十號之後，彼此產生的依賴感，將慢慢拉近你們的距離。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：你在工作上一直小心翼翼，時常低調行事以避免產生麻煩，不過也因此錯失了許多良機，使自己處於被動狀態，對於該得的你該學會主動爭取。

學業運分析：在學習中有些保守，對某些方法有些懷疑但是不敢進行突破，你的這種小心翼翼不會讓你的學習有大的進步，對於自己的想法一經確定就要大膽地進行突破，即使是失敗也是可以收穫不少經驗的。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：蠻能掌握賺錢機會，恨不得自己能多幾個分身把機會攬盡。但賺得多花得也爽，忍不住好好犒賞自己，花費在吃喝玩樂、社交應酬的開支不小，財務調控要注意。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：在選來選去的感情裡有些疲憊，對於未來的感情也有些恐懼，自信心下降，遇見優秀的對象有些自卑，很容易因此錯過一些美好的姻緣，趕快打起精神吧，你是很優秀的，要相信自己。

有伴侶：戀人間心事無法完全坦誠相告，顧慮太多反而引起了不必要的相互猜疑。有問題，有不滿就要及時提出來，日積月累，難免由愛生恨。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月你很容易把情緒帶到工作中，好勝心突顯，一頭紮進激烈的職場競爭中。月中，你的脾氣有些暴躁，避免與同事正面交鋒，以免關係惡劣。

學業運分析：偶爾會對學習產生一種反感心理，老師和家長越是督促越是叛逆，偶爾的情緒化是正常的，但是要注意控制這種惡性情緒，不要讓它影響到你的學習，調整心態，儘快從這種情緒中脫離出來。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月得財能力平平，雖說懂得節儉是蓄財的一種手段，不過這個月必要的開銷還是不能省的，太摳門的話要當心人緣也會一起被你節省掉。

【延伸閱讀】

【暗藏玄機】你的紫微命盤走什麼命？

【超人氣】2024年感情運立刻算！

【科技紫微網 】