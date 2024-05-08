平時正常人？三星座吵架無敵手 獅子會硬拗、這星座「要吵就要贏」

人與人相處難免有衝突的時候，有些人平常看起來通情達理，但是只要生氣，馬上變成吵架王，氣場大開「罵遍天下無敵手」，絕對不會客氣。搜狐網分享「外表通情達理，內在狂熱，3星座吵起架來，根本沒有對手」，絕對要吵到贏為止，快看看是誰吧。

▍獅子座 面子掛帥

表面上，獅子座的人通常光芒四射，氣場強大。他們非常好面子，平常會表現出通情達理的樣子，對待朋友也很大方，甚至有時候會願意自己吃點虧，稍微忍讓，也不要讓別人說閒話。但是當獅子座一但生氣吵架的時候，他們會變得蠻不講理，一張嘴像刀子什麼難聽說什麼，吵起架來沒人講得贏他們。說到底，只是獅子座太愛面子，吵完之後雖然表面獲勝，但他們內心其實受傷了。

▍水瓶座 要吵就要贏

水瓶座的人平常通情達理，而且一般都非常善良，也很能換位思考，去了解他人的難言之隱。和水瓶座的人相處的話，會感覺非常的舒服，因為他們不僅做自己，也能接受別人做自己。

大多數時候，水瓶不與人爭執，但是如果他們真的被激怒，鐵了心要跟別人爭吵到底，是沒有人能說贏他們的。水瓶頭腦清楚，罵人不帶重複，連吵架也很有條理，吵到最後總能證明他們才是對的，讓對手啞口無言氣在心裡。

▍牡羊座 氣勢不能輸

牡羊座平常熱心又善良，看似充滿正能量，也很樂於助人。但是一但生氣，牡羊就像火山爆發，他們的脾氣來得又快又急，沒人能hold得住的，他們常常一言不合就被惹怒，吵架的時候，他們最在意「氣勢不能輸」，不管有沒有理都要力爭到底。

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