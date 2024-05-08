2男女桃園復興山區迷路搜救3天 因這原因逃過一劫

新竹縣68歲劉姓男子與53歲陳姓婦人3天前前往桃園復興區塔曼山區採集藥草，不慎走錯山路在上巴陵玫瑰西魔山區迷路求救，桃園消防局據報與劉男、陳婦聯繫上，卻因座標不明，搜尋3天，至今天中午在塔曼溪聯繫聽見呼救聲，傍晚終於救出兩人，兩人幸好攜帶3天糧食及飲水、保暖、充電器材才逃過一劫，消防局表示，僅陳婦身體不適雙腳無力，劉男無大礙，結束3天虛驚。

桃園消防局、大溪警方調查，劉男與陳婦兩人前往復興區塔曼山區進山採集藥草， 6日進入塔曼山區後走錯山路，進入上巴陵玫瑰西魔山區迷路，兩人緊急向家人求救，新竹縣消防局接獲報案，立即轉報桃園市消防局搜救，並動員2組搜救隊分別自塔曼山登山口及拉拉山綠巨人農場進山救援。

6日當天下午聯繫到劉男、陳婦兩人，得知登山計畫，搜救隊確認兩人備有3天糧食及飲用水，並攜帶雨衣、行動電源、保暖衣物用品，但因天黑視線不佳、座標位置不明，搜救隊只好先撤出，7日再進山搜救，仍因兩人位置座標不明，搜救隊始終找不到人，得知陳婦身體不適之外，兩人無大礙，搜救隊天黑再度撤出。