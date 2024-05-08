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這麼巧？爸爸、哥哥、男友都出軌…全是「這職業」 她驚：偷吃機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友表示，爸爸、哥哥、男友全部都劈腿，三個人的職業不謀而合，都是業務。 圖／ingimage
有一名女網友表示，爸爸、哥哥、男友全部都劈腿，三個人的職業不謀而合，都是業務。 圖／ingimage

有人在戀愛中，會被另一半無情的劈腿，最後走向分手之路，但是這跟職業有關係嗎？有一名女網友表示，爸爸、哥哥、男友全部都劈腿，三個人的職業還不謀而合，都是業務，讓她忍不住嘆「業務男是不是劈腿機率超高？」，引發熱議，但也有人認為是看人，不要推給職業。

一名女網友在論壇zuvio發文表示，家裡的男人都劈腿過，爸爸是一名業務，賺很多錢，公司的業務都是靠他再撐，但是在她小時候就多次劈腿被媽媽抓到，但終究沒有離婚，印象中媽媽常抱著她哭，不過現在也好好的，雖然依舊沒有很恩愛。

原po表示，哥哥也是在爸爸的公司工作，一樣是擔任業務，跟女友很早就在一起，論及婚嫁，但是去那間公司沒多久後，就在外面亂搞傳到他女友那邊，現在也分手了。

原po又說，自己大學時期也有交過一位男友，畢業後他去做保險業務，做得還不錯，真的很厲害那種，結果上個月被她發現男友跟女生約砲，都有證據，原po無奈說「業務男是不是劈腿機率超高啊」。

此文一出引起網友熱議，不少人表示「業務就是高機率是真的」、「跑業務談生意遇到人多很多，當經驗豐富口才應對都有一定程度提升，就有機會吸引人 」但也有人認為，「會不會劈腿是看人，別怪罪在職業上」。

報導，英國線上遊戲公司RANT Casino曾發過報告調查「哪些行業最有可能出軌」，第一名是銷售人員，教師位居第二，第三為醫護人員，其次依序為運輸物流業、活動管理、工程製造、房地產和建築、會計銀行金融、資訊科技和職業軍人。

出軌 職業

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