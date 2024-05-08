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照顧癌末表哥到過世...她領700萬遺產、竟要返還500萬 律師：少1關鍵沒做
癌末男子的兄弟姊妹沒有扶養他，最後由表妹扶養，表妹由表哥帳戶內領款700萬左右，法院判決表妹要返還500多萬元。
關鍵在於，如果要感謝照顧你最後一程的人，不只是把存摺、印章、密碼交給他，要他自己去提領；也無法用情理來完成你的感謝。
曾經有一個妹妹，向我求助，表示她的母親生病臥床3年都是她照顧，為了母親放下工作，退休金也沒了，她的兩個哥哥在當時答應她，未來母親留下來的房子就給妹妹繼承，母親過世了，哥哥卻不認帳。
除非妹妹有法律上的依靠才能獲勝。我請他回家找媽媽有沒有留下一些文件，來研究一下。
這位妹妹找到了媽媽的手稿，看起來字體歪斜，但是清晰可看出來要把房子留給妹妹，最後我們就用這份「法律文件」，來取得妹妹應有的權利。
所以在這個案件中，在情感上與道理上，照顧癌末的表哥，表妹於情與理似乎都應該得到一部分的饋贈。
但是於法，就需要有明確的法律依據，並留存證據。
其實， 表哥與表妹只要立一份有效的贈與契約，或是癌末表哥立下一份遺囑，這份恩情就有法律當做靠山！
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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