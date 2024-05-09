台糖養豬場爆環保弊案 4養豬場公務員、2廠商裁押禁見
台糖養豬場公務員被檢舉涉貪，台南地檢署追查發現嘉義義竹、彰化二林兩處養豬場廢汙泥申報數量有異，廢棄物流向不明，昨指揮環警廉搜索，開挖現場發現場區內被回填廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，約談11名被告，檢方複訊後聲押4名養豬場公務員及2名廠商獲准。
台南地院指出，李姓被告等6人，涉貪汙治罪條例中非務員與公務員於主管事務圖利罪、廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物，以及填製不實會計憑證等罪嫌疑重大。
同時，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。且與同案被告所述尚有歧異，另有相關證人或共犯待傳喚，有相當理由及事實足認被告有理由偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認應予羈押，並禁止接見、通信。
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