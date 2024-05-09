台糖養豬場爆環保弊案 4養豬場公務員、2廠商裁押禁見

台糖養豬場公務員被檢舉涉貪，台南地檢署追查發現嘉義義竹、彰化二林兩處養豬場廢汙泥申報數量有異，廢棄物流向不明，昨指揮環警廉搜索，開挖現場發現場區內被回填廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，約談11名被告，檢方複訊後聲押4名養豬場公務員及2名廠商獲准。

台南地院指出，李姓被告等6人，涉貪汙治罪條例中非務員與公務員於主管事務圖利罪、廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物，以及填製不實會計憑證等罪嫌疑重大。