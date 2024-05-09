美軍驅逐艦通過台灣海峽 國軍全程掌握

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海西號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。取自第七艦隊網站。
美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海西號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。取自第七艦隊網站。

準總統賴清德20日將宣誓就職，台海局勢備受關注。美軍第七艦隊透過新聞稿表示，勃克級驅逐艦海西號（USS Halsey，DDG97）8日通過台海。

第七艦隊新聞相當簡短，僅提到穿越台海的事實，稱海西號航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該海域在鄰國領海之外。

第七艦隊表示，海西號穿越台海，展現美國致力維護所有國家都享有航行自由的原則，國際社會的任何成員都不應受到脅迫或威脅而放棄這項權利和自由；美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

中華民國國防部表示，一艘美國軍艦8日上午由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

【中央社台北8日綜合外電報導】

根據美國海軍，第七艦隊勃克級導向飛彈驅逐艦海西號（USS Halsey）今天例行性通過台灣海峽。國防部表示，國軍全程掌握。

國防部今天晚間發布新聞稿表示，一艘美國軍艦自上午7時起，由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

另據美國海軍新聞稿，海西號航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該艦通過的水道不屬於任何沿岸國家的領海。

美國海軍接著提到，海西號通過台灣海峽，展現出美國致力於維護所有國家航行自由的原則；國際社會上任何成員都不應遭受恫嚇或脅迫，而放棄自身的權利和自由。

新聞稿最後強調，美軍在國際法允許的所有地方飛行、航行及行動。

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